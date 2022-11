Romeiros morrem em acidente na estrada e Juazeiro do Norte decreta luto

A Prefeitura de Juazeiro do Norte declarou três dias de luto após a morte de dois romeiros em um acidente na BR-316, no município de Floresta (Pernambuco). As vítimas tinham saído de Alagoas ao Ceará para a Romaria de Finados e, na viagem de retorno para casa, sofreram um acidente na madrugada desta quarta-feira, 2 de novembro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Pernambuco, o acidente aconteceu às 6h30min no quilômetro 318, entre dois ônibus. Relatos dão conta de que um caminhão realizava uma ultrapassagem pela contramão, quando o ônibus da frente freou e o outro ônibus colidiu atrás do primeiro. Os dois romeiros estavam no ônibus de trás e faleceram. O motorista ficou ferido em estado grave e foi encaminhado ao Hospital de Floresta.

Já dois passageiros do ônibus da frente ficaram feridos sem gravidade. "O motorista do ônibus da frente não estava no local, pois segundo informações teria ido a Petrolândia para conseguir outro veículo", explica nota da PRF.

Prefeitura de Juazeiro do Norte publicou uma nota expressando "profundo pesar pelo falecimento de romeiros". "Neste momento de grande tristeza e dor, a gestão municipal manifesta sua solidariedade e condolências aos familiares, amigos e toda a nação romeira. O prefeito Glêdson Bezerra decretou luto oficial de três dias", lamenta o órgão.

A Romaria de Finados é uma das maiores celebrações religiosas de Juazeiro do Norte, mobilizando milhares de romeiros para o cemitério localizado na capela do Socorro, onde está sepultado padre Cícero Romão Batista. Desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, esta é a primeira vez que a romaria de Finados está sendo realizada.



