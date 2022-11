Morre segunda turista vítima de acidente em duna de Camocim

Morreu, nesta quarta-feira, 2, a segunda turista de Mato Grosso vítima de acidente na Duna de Guriú, em Camocim, a 357,9 quilômetros de Fortaleza. A turista foi identificada como Mayra Bianca Gomes, de 35 anos, e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O óbito foi confirmado pelo hospital.

O acidente aconteceu no dia 17 de outubro, deixando a turista Danúbia Daiane Reis, de 36 anos, como a primeira vítima do caso. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou, na época, que a mulher morreu no local. Outras cinco pessoas ficaram feridas, mas foram socorridas para a Santa Casa de Sobral. O hospital não informou o estado de saúde das demais pessoas.

O acidente envolveu um veículo que passeava com o grupo de turistas na região das dunas. Conforme vídeos compartilhados nas redes sociais, o carro chegou a ficar atolado no topo da Duna de Guriú. Nas imagens, é possível ver que estão dentro do carro apenas o motorista e uma mulher no banco de trás.

O veículo capotou deixando seis pessoas feridas, incluindo o condutor. Informações apontam que o guia era um adolescente, de 15 anos. Ele não tinha credencial para atuar no turismo da região, além de não poder dirigir por ser menor de idade. No caso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas

O caso, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Camocim, unidade da Polícia Civil do Ceará.



