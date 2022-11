Jovem de 16 anos morre em acidente entre carro e moto no Crato

Uma jovem de 16 anos morreu em decorrência de um acidente de trânsito no município de Crato. O caso foi registrado na noite do último domingo, 30. Conforme informações da Delegacia do Crato, um carro colidiu com uma motocicleta que carregava três pessoas, entre elas a vítima. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente ocorreu na CE-386, na altura do distrito de Ponta da Serra. Na ocasião, o motorista do carro, modelo D-20, colidiu com a motocicleta que carregava as três pessoas. A vítima, Mariana de Sousa Silva, estava na garupa da moto e morreu no local. As outras duas pessoas foram socorridas ao hospital.

O suspeito segue foragido. De acordo com o delegado Luiz Eduardo, em entrevista para à Rádio CBN Cariri, um boletim de ocorrência foi registrado e as investigações do caso serão iniciadas, a princípio, pelo crime de homicídio culposo no trânsito.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBM-CE), a jovem vítima era participante do Jovem Brigadista de Valor (JBV), projeto social vinculado à Corporação.

