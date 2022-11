Nattanzinho no Aterro: veja bloqueios para show na Praia de Iracema

O Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, será o espaço de gravação do DVD do cantor Nattanzinho, nesta quinta-feira, 3. Para facilitar o tráfego nas proximidades do local, a Prefeitura de Fortaleza planejou um esquema especial para o evento. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) ficarão responsáveis por monitorar a circulação, auxiliando no fluxo de veículos e travessia de pedestres no local.

A operação começou às 7 horas com o fechamento da av. Historiador Raimundo Girão no trecho compreendido entre as ruas Rui Barbosa e Ildefonso Albano. Aqueles que seguem no sentido Mucuripe/Centro devem dobrar à esquerda na Rui Barbosa e à direita na rua Deputado Moreira da Rocha.

No sentido Centro/Mucuripe, é possível entrar à direita na rua Ildefonso Albano e à esquerda na av. Monsenhor Tabosa. O bloqueio da av. Historiador Raimundo Girão será ampliado a partir das 17 horas, iniciando-se na av. Barão de Studart e seguindo até a rua Ildefonso Albano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os cruzamentos da av. Monsenhor Tabosa com Carlos Vasconcelos, Monsenhor Bruno e Barão de Aracati também estão incluídos nas medidas e serão bloqueados. A liberação das vias está prevista para as 3 horas da madrugada de sexta, 4, após a dispersão total do público.

Os transportes públicos, por sua vez, ficarão dispostos nos terminais do Papicu, Parangaba, Antônio Bezerra e Siqueira. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), serão acrescentados 12 coletivos extras para atender à demanda da ação.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) disponibilizará 156 agentes de Atividades Urbanas, entre fiscais e auxiliares, para vistoriar as credenciais dos permissionários e reforçar a organização de ambulantes no local.



A Vigilância Sanitária da Agefis realizou nos últimos dias o supervisionamento dos alimentos que serão comercializados na localidade, consultando os fornecedores do evento.

A comercialização de bebidas e alimentos será realizada por meio de ambulantes cadastrados e identificados com crachás e termo de autorização fornecido pela Secretaria Executiva Regional II. Mais de 200 trabalhadores estarão autorizados para vender os produtos alimentícios e bebidas no espaço delimitado para este fim.



A venda de produtos inflamáveis estará proibida, bem como a comercialização de carvão para assar alimentos.

Nattanzinho no Aterro: segurança e limpaza do show

A Agefis contará com a colaboração da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para garantir a segurança dos agentes envolvidos na ação. Além disso, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Secretaria Executiva Regional II,também integram a equipe de segurança.

Com o objetivo de deixar o lugar limpo para receber o público, ao longo do dia haverá limpeza em toda a faixa de areia, calçadão e sarjetas. Equipes de limpeza e varrição retornam ao espaço após o fim da apresentação musical para deixar o Aterro limpo novamente.

Para auxiliar o grupo da limpeza, 50 garis serão destacados. A equipe também receberá o material necessário para realizar a higienização do local, como vassoura, ciscadores, pás, carros de mão, 100 lixeiras, sacos para lixo de 200 litros, uma caçamba, uma pá carregadeira, varredeira mecanizada e um veículo microcoletor de resíduos.

Serviço

A população pode acionar a Agefis sobre irregularidades por meio dos canais de denúncia



Aplicativo: Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e IOS)

Telefone: 156

Site: https://denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br/#/

Sobre o assunto João Pirambu e Jon Soarez fazem show no MIS nesta sexta-feira, 4

Mateus Aleluia faz primeiro show em Fortaleza nesta quinta-feira, 3

Hard Rock Hotel abre vendas para show da banda Europe

Tags