João Pirambu e Jon Soarez fazem show no MIS nesta sexta-feira, 4

Evento gratuito ocorre na Praça do Museu da Imagem e do Som e marca lançamento da música "Estabanada Lua", nova parceria dos cantores e compositores cearenses

Nesta sexta-feira, 4, a Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará, na Avenida Barão de Studart, recebe às 18 horas o show dos cantores e compositores cearenses João Pirambu e Jon Soarez. A apresentação marca o lançamento de "Estabanada Lua", parceria entre os dois. O evento é gratuito.

A canção co-escrita por João e Jon será lançada oficialmente nas plataformas de streaming também na sexta-feira. Na mesma data, o clipe da música será divulgado nas redes sociais.

"Estabanada Lua" irá compor o álbum "Munganga Navi", que reunirá um repertório de canções autorais escritas a partir da parceria entre João Pirambu e Jon Soarez. O disco está em fase de gravação e deve ser lançado em 2023.

Show de lançamento de "Estabanada Lua"



Quando: sexta, 4, às 18 horas

Onde: Praça do MIS (Avenida Barão de Studart, 410, Meireles)

Gratuito.

Mais infos: @joao_pirambu e @mis_ceara

