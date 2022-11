Hoje é Dia: veja datas e feriados de novembro de 2022

Nascimento da cientista polonesa Marie Curie (155 anos)

Nascimento do político paulista Geraldo Alckmin (70 anos)

Dia do Radialista - homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso (data oficial). A comemoração do Dia do Radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar o Dia do Radialista nas duas datas

Nascimento do escritor irlandês Bram Stoker (175 anos) - mundialmente conhecido por seu romance gótico Drácula (1897), a principal obra no desenvolvimento do mito literário moderno do vampiro

Dia Mundial do Radiologista - comemoração internacional, que atualmente está oficializada como Dia Nacional do Médico Radiologista no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta dos raios-X, feita em 8 de novembro de 1895 pelo cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen

Dia Mundial do Urbanismo - comemoração internacional, criada no Congresso de Besançon de 1935 na França, que mais tarde foi oficializada no Brasil como Dia Nacional do Urbanismo;