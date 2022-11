Veja o que abre e o que fecha no feriado nacional do Dia de Finados

O próximo feriado brasileiro é comemorado no 2 de novembro, Dia de Finados. Em detrimento da data, alguns setores que consolidam a economia cearense podem ser paralisados, ou alterarem sua programação.

Para que a população fique atenta às mudanças, O POVO destacou algumas atividades consideradas primordiais que estarão, ou não, operando no dia.

Bancos

O Sindicato dos Bancários informou que não haverá expediente bancário no feriado de Finados. No entanto, o autoatendimento funciona normalmente.

Correios e Telégrafos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos garantiu que, durante o feriado, não haverá expediente nas agências dos Correios. O atendimento será retomado na quinta-feira, 3.

Em relação ao atendimento de pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios (CAC), estará disponível por meio dos seguintes canais: site dos Correios, chat e atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Transporte público

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) elaborou uma operação de transporte para facilitar a ida aos cemitérios durante o feriado, com 31 carros reservas disponíveis nos terminais de integração, das 6h às 19h.

Algumas linhas operam com programação especial, com a ampliação do horário de circulação ou acréscimo de frota, a fim de atender o público quanto ao seu deslocamento. Os veículos reserva ficam à disposição para serem utilizados conforme a demanda de passageiros e serão distribuídos entre os terminais Siqueira (13), Conjunto Ceará (04), Parangaba (04), Messejana (03), Antônio Bezerra (02), Lagoa (03) e Papicu (02).

De acordo com informações do Metrofor, diversos cemitérios em Fortaleza e na Região Metropolitana podem ser acessados por meio das estações. Devido ao feriado, no entanto, as linhas Sul, Oeste e Parangaba-Mucuripe funcionam em horários especiais neste dia 2 de novembro.

Não haverá operação nos VLTs de Sobral e Cariri

Clique aqui para conferir o detalhamentos dos cemitérios que podem ser acessados pelo Metrofor e os horários especiais para o feriado.

Rede de Supermercados do Ceará

O serviço irá funcionar normalmente a partir das 7 às 22 horas.

Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Assis Cavalcante, afirmou que todas as lojas da capital devem operar normalmente nos shoppings centers e no centro, sem quaisquer restrições de funcionamento.

Shoppings

Benfica



O Shopping Benfica, as lojas e os quiosques funcionarão normalmente, assim como a Praça de Alimentação, os cinemas e o Mercadinhos São Luiz.

Apenas as agências da Caixa Econômica e do Santander, a Lotérica, a Casa do Cidadão, o Detran, a Prevtop, o TJCE e o laboratório estarão fechados. Dessa forma, os equipamentos do shopping funcionarão nos seguintes horários:

Lojas, Box e Quiosques: 10h às 22

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 07h às 21h

Cinemas Benfica: 12h45 às 20h15 (bilheteria)

Casa do Cidadão: fechado

Detran: fechado

TJCE: fechado

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado



RioMar Fortaleza e Kennedy

As lojas, quiosques e operações de alimentação e de entretenimento dos shoppings RioMar

Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente, das 10h às 22h. Exceção aos órgãos públicos e banco que estarão fechados, já as academias, lotéricas e algumas clínicas de saúde abrirão com horários diferenciados.



RioMar Fortaleza

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Lotérica Boa Sorte: 10h às 18h

Correios: 10h às 17h

R2 Academia: 8h às 16h

Clínica SIM: 6h30 às 12h30

Detran, Cagece, Ministério do Trabalho, CCI, Caixa Econômica Federal, Clínica Carlos Ribeiro, Clínica Wantan Laércio, Clínica de Saúde Unimed: Fechados

RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 12h às 22h

Cinepolis: verificar programação no site https://www.cinepolis.com.br/

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 17h

Lotérica: 9h às 21h

Etufor, Ministério do Trabalho, CCI, Clínica de Saúde Unimed, Clínica SIM e Wester Union: Fechados

Iguatemi Bosque

O Iguatemi Bosque anuncia que lojas e quiosques terão funcionamento normal na próxima quarta-feira (2), feriado do Dia de Finados. As operações de alimentação e lazer, além de supermercados e algumas lojas de departamento irão funcionar no horário comum. O cinema conta com sessões a partir das 13h.

Apenas serviços de atendimento ao público como Correios, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão e Posto de vacinação estarão fechados no dia.

Lojas e Quiosques - 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer - 10h às 22h

Restaurantes - 11h às 23h

Cinema - 13h às 22h

Supermercados - 7h às 22h

Lojas Americanas - 10h às 22h

Cactus Sports Park - 6h às 22h

Cobasi - 9h às 21h

Amo Vacinas - 10h às 22h

CLDO - 8h às 20h

Lotérica - 10h às 18h

Correios – Fechado

Polícia Federal – Fechado

Detran – Fechado

Casa do Cidadão – Fechado

Posto de vacinação - Fechado

Parangaba

O Shopping Parangaba terá horário de funcionamento normal durante a próxima quarta-feira, 02. Lojas e quiosques abrem às 10 horas e seguem até às 22 horas.

A Praça de Alimentação inicia o atendimento às 10 horas e vai até as 22 horas. Já o cinema (UCI) estará funcionando normalmente, de acordo com os horários das sessões.

A Academia Selfit, por sua vez, abre às 08h e permanece até 14h. A Casa Lotérica estará fechada, mas as clínicas de saúde funcionam conforme horários agendados.

North Shopping Fortaleza, Jóquei e Maracanaú

As lojas, quiosques e praças de alimentação dos shopping centers do Grupo Ancar na Grande Fortaleza - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping - estarão funcionando normalmente nesta quarta-feira, dia 02 de novembro, feriado de Finados.



No North Shopping Fortaleza, lojas, quiosques e praças de alimentação estarão abertos das 10h às 22h. O restaurante Coco Bambu abrirá às 11h30, com encerramento às 23h. A academia Smart Fit estará aberta das 08h às 17h. Clínicas Oftalmoclínica, Prevtop e Nest estarão fechadas. A lotérica não estará funcionando.



No North Shopping Jóquei, lojas, quiosques e praças de alimentação funcionam das 10h às 22h.



No North Shopping Maracanaú, lojas e quiosques estarão abertos das 09h às 21h. A academia Smart Fit vai funcionar das 08 às 14h e o Centerplex das 14h às 23h, com autoatendimento a partir das 11h. Caixa Econômica, Casa do Cidadão e Detran estarão fechados.



As salas de cinema dos três shoppings estarão em funcionamento conforme programação.

Via Sul

No Via Sul Shopping, lojas, quiosques e praças de alimentação estarão abertos das 10h às 22h. A loja da Gerardo Bastos funcionará das 10h às 22h. A Caixa Econômica Federal e a Clínica SIM estarão fechadas.O Laboratório Clementino Fraga funciona das 06h às 16h.



As salas de cinema do shopping estará em funcionamento conforme programação.

