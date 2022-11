"Temos que reconhecer quem ganhou", diz Beto Studart sobre vitória de Lula

Bolsonarista declarado, o empresário e ex-presidente da Fiec esteve no programa O POVO na Rádio e falou sobre o resultado das urnas e as manifestações

O empresário cearense Beto Studart, um dos defensores mais ferrenhos de Bolsonaro durante as campanhas presidenciais no Ceará, fez nesta terça-feira, dia 1º, um apelo pelo reconhecimento do resultado das urnas, que consagrou Lula como presidente.

"A gente não pode ficar remoendo uma derrota por conta disso. A gente precisa crescer, amadurecer, sugerir, apoiar quem de direito tem de assumir o Governo".

A declaração do empresário, que já presidiu a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), foi dada durante participação no programa O POVO na Rádio, da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, ao comentar os bloqueios de rodovias no País.

"Eu diria que se não houver fato real (fraude), precisamos esfriar a cabeça. Os empresários tem que voltar a fazer sua parte, porque nós temos a obrigação de contribuir com o governo. A campanha acabou, nós temos que reconhecer quem ganhou e darmos as mãos", disse.

Sobre o silêncio adotado pelo atual presidente após a derrota nas urnas, Beto disse que é uma forma de comunicar e refletir, e deu o exemplo do ex-chefe de estado dos Estados Unidos, Donald Trump.

"O Bolsonaro não está errado ao demorar a aceitar o veredito da urna. Se não houver nenhum fato importante no aspecto da legalidade, o silêncio exacerba todo um movimento político que, para ele, tem uma importância, que é uma forma de se perpetuar na memória das pessoas. Assim como o Trump fez nos Estados Unidos com o Biden", opinou.

Mas reconhece que essa postura não é positiva para o Brasil no atual momento. "Para o Brasil não é bom"

O empresário também falou sobre a sua boa relação com o PT no Ceará e elogiou Camilo, mas alegou que continua sendo de direita e disse os motivos que o levaram a apoiar Bolsonaro.

"Sou bolsonarista porque acredito demais nele, pelo seu patriotismo, um cara que tem um cuidado imenso com a coisa pública, que fez um governo com grandes ministros, não teve corrupção e mudou o Brasil nesse sentido patriótico, no resgate da bandeira. Mas o povo não compreendeu dessa forma e tem que aceitar", finalizou.

No dia do resultado da eleição, Beto Studart publicou um vídeo em suas redes sociais com uma postura pacificadora, reconhecendo o resultado das urnas e alegando que o momento era de seguir em frente e "imaginar um outro lado".

