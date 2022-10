Veja programação dos cemitérios de Fortaleza no Dia de Finados

12:43 | Out. 31, 2022

Mais de 50 mil pessoas são esperadas somente no cemitério São João Batista, que possui cerca de 15 mil jazigos

Os cemitérios de Fortaleza passam por preparação para receber milhares de pessoas na próxima quarta-feira, 2 de novembro, Dia de Finados. Somente no Cemitério São João Batista, no Centro, mais de 50 mil pessoas são esperadas.

"Estamos com uma equipe reforçada desde sábado, mas não tivemos grande movimentação no fim de semana. Acredito que ela irá aumentar a partir de hoje", explica Thiago Frota, administrador do cemitério, que funcionará das 6h às 17h.

Para o Dia de Finados, Frota detalha que o local terá uma programação especial com cinco missas (6h, 8h, 10h, 12h e 16h). O cemitério conta com cerca de 15 mil jazigos. Diferente dos dois últimos anos, não haverá controle do fluxo de visitantes, que era motivado pelos elevados casos de Covid-19.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cemitérios Públicos

O maior cemitério público de Fortaleza, o Parque Bom Jardim, contará com quatro missas da Igreja Católica Apostólica Brasileira, às 8h, 10h, 12h e 14h, e cinco da Igreja Católica Apostólica Romana, às 7h, 9h, 12h, 14h e 16h.

O Cemitério São José, na Parangaba, funcionará das 7h30 às 16h. No local, não haverá nenhum tipo de celebração religiosa de forma oficial. A Secretaria Executiva da Regional 4 disponibilizará uma equipe de funcionários para orientar e dar suporte aos visitantes.

Já no bairro Messejana, o cemitério receberá os visitantes das 6h às 18h. Quem for até o local poderá participar de duas missas, uma às 7h e outra às 18h. Já no cemitério Santo Antônio, no bairro Antônio Bezerra, o horário de funcionamento será entre 7h e 17h, sem celebrações.

Por fim, no Cemitério São Vicente de Paula, no Mucuripe, os portões serão abertos às 5 horas e funcionarão até as 18h30. O local será mais um que não terá missas, cultos ou atos ecumênicos. Todos os equipamentos passaram por um processo prévio de preparação, como limpeza, capinação e pintura dos meios-fios em áreas de movimentação internas.

Sobre o assunto Dois corpos do sexo masculino são encontrados carbonizados dentro de carro

Delegado é baleado no bairro Sapiranga, em Fortaleza

Homem é preso após tomar arma de policial durante abordagem e atirar

Tags