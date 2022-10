Homem é preso após tomar arma de policial durante abordagem e atirar

18:35 | Out. 30, 2022

Caso foi registrado no Condomínio Cidade Jardim II, no José Walter

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Ceará no Condomínio Cidade Jardim II, no bairro José Walter, em Fortaleza, após reagir a uma abordagem policial, tomar a arma de um agente de segurança e atirar contra o chão.

A ação aconteceu depois que os agentes de segurança encontraram cocaína com o indivíduo. O caso foi registrado no sábado, 29.

As informações fazem parte da decisão judicial obtida pelo O POVO. O 13º Distrito Policial realizou o auto em flagrante de Lucas Moreira Rosa. Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no condomínio Cidade Jardim II, quando chegando ao local, viram seis indivíduos e foram abordá-los.

Com Lucas foi encontrada uma porção de cocaína. Neste momento o homem tentou se esquivar da prisão e agarrou o policial condutor, tomando a arma e efetuado um disparo para o chão. Conforme a decisão do plantão judicial, a prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva.



