Delegado é baleado no bairro Sapiranga, em Fortaleza

A vítima foi socorrida para um hospital particular

Um delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que atua na Controladoria Geral de Disciplina (CGD) foi baleado neste domingo, 30, no bairro Sapiranga, em Fortaleza.

A vítima foi ferida por disparo de arma de fogo e socorrida a um hospital particular.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para o local e realiza diligências no intuito de localizar e prender os responsáveis. O POVO confirmou o caso com uma fonte da Segurança Pública.

O nome do delegado não é divulgado por questões de segurança.

