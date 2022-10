Dois corpos do sexo masculino são encontrados carbonizados dentro de carro

11:51 | Out. 31, 2022

O carro estava incendiado e equipes do Corpo de Bombeiros e Perícia Forense foram acionadas para o local

Duas pessoas do sexo masculino foram encontradas mortas no domingo, 30, carbonizadas, dentro de um veículo. O caso foi registrado a noite no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

O carro estava incendiado. Não há informações sobre a identificação das duas vítimas. O Corpo de Bombeiros e a Perícia Forense foram acionados para o local.

O caso será investigado pela 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

