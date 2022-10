Delegado baleado na Sapiranga foi vítima de tentativa de latrocínio, diz SSPDS

13:38 | Out. 31, 2022

O delegado baleado no bairro Sapiranga, em Fortaleza, foi vítima de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). O crime aconteceu no domingo, 30. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

O nome do delegado não é informado por questões de segurança. Ele é lotado na Controladoria Geral de Disciplina (CGD). O agente de segurança foi socorrido para uma unidade hospitalar particular na Capital.

Conforme a nota da SSPDS, os criminosos responsáveis pela ação estavam em um carro roubado e abordaram o delegado, que reagiu e foi baleado. A nota não informa o estado de saúde dele.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a SSPDS, equipes da Polícia Civil realizam buscas para identificar e prender os envolvidos no crime. A delegacia responsável pelo caso é a 11ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga casos contra agentes de segurança.

Sobre o assunto Dois corpos do sexo masculino são encontrados carbonizados dentro de carro

Delegado é baleado no bairro Sapiranga, em Fortaleza

Homem é preso após tomar arma de policial durante abordagem e atirar

Tags