Cadeirante tem corpo incendiado em Fortaleza; vítima foi socorrida

Homem foi localizado com queimaduras pelo corpo em uma via do bairro Dias Macedo

Um cadeirante teve o corpo incendiado no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na tarde desse domingo, 30. Em vídeo, que circula nas redes sociais, o homem encontra-se no chão pedindo ajuda. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso como tentativa de homicídio.

A Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) disse, em nota, que a vítima foi localizada com queimaduras pelo corpo em uma via do bairro. Ainda não há confirmação da motivação do crime.

O homem foi socorrido e levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da Capital. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pelo hospital.

Ainda segundo a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram buscas na região para encontrar os suspeitos do crime, que seguem foragidos.

A PC-CE realiza diligências para identificar a autoria do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



