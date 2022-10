PM da reserva é preso suspeito de tentativa de homicídio

17:07 | Out. 30, 2022

O suspeito foi abordado no posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), em Aquiraz

Um policial militar da reserva, de 61 anos, foi preso em flagrante suspeito de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo contra um homem de 49 anos. O crime teria acontecido na manhã deste domingo, 30, após uma discussão entre os dois, no bairro Messejana.

As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Conforme o órgão, a vítima foi socorrida para uma unidade de saúde. Já o suspeito foi abordado no posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.

Uma arma de fogo foi apreendida na ação. O policial da reserva foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que é a unidade de Polícia Civil do Ceará. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e colocado à disposição da Justiça.

