Jovem encontrado morto no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, foi vítima de apedrejamento

Um jovem foi encontrado morto no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. A vítima de 18 anos de idade apresentava lesões causadas por um objeto contundente. O rapaz, que não teve o nome informado, estava desaparecido desde o sábado, 29.

Um vídeo mostra um rapaz sendo apedrejado e em seguida seu corpo foi jogado no canal, no mesmo local onde foi encontrado o corpo.

Nesse vídeo é possível identificar que a vítima foi atacada por várias pessoas. A praça, local do apedrejamento, estava cheia de pessoas que presenciaram a ação criminosa. Não há informações sobre a motivação do crime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) confirmou o achado de cadáver no local e informou que o caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará. O corpo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará.

No lugar houve o trabalho da Perícia Forense e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outros casos

Além do caso do linchamento no bairro Presidente Keneddy, três pessoas foram encontradas mortas em Fortaleza e Região Metropolitana na manhã do domingo, 31. Um dos casos foi registrado em Caucaia. Um homem sem identificação foi achado em um terreno baldio com marcas de disparo de arma de fogo.

Também houve um homicídio no município de Maranguape. A vítima é uma mulher, que também estava sem identificação. O corpo estava com lesões de objeto perfurocortante, conforme a SSPDS. O crime aconteceu no bairro Outra Banda e será investigado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape.

No bairro Paupina, em Fortaleza, um homem de 20 anos de idade foi morto a tiros. A SSPDS não informou o nome da vítima e ressaltou que o DHPP investiga o caso.

Prisão

Um policial da reserva remunerada da Polícia Militar do Ceará foi preso em flagrante suspeito de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O homem, que não teve o nome informado, tem 61 anos. Ele é suspeito de efetuar tiros contra um homem de 49 anos, que foi socorrido e segue internado em uma unidade de saúde. O suspeito foi abordado no posto do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), em Aquiraz, onde foi detido. Uma arma de fogo foi apreendida na ação. O homem foi levado à sede do DHPP e autuado por tentativa de homicídio.

Sobre o assunto Homem que furtou sex shop em Fortaleza paga por vibrador de R$ 599

Incêndio no Meireles: prédio foi evacuado; gato da família não resistiu

Tags