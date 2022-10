Praça Coração de Jesus: após reforma, veja onde estarão as paradas de ônibus

Apenas 12 linhas irão operar no terminal aberto da Praça Sagrado Coração de Jesus, enquanto as outras 14 passarão somente no entorno do novo equipamento

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulgou o novo plano de operação das linhas de ônibus no entorno da Praça Sagrado Coração de Jesus, Centro de Fortaleza, nesta quinta-feira, 27. O reordenamento acontece com a proximidade da entrega das reformas feitas no terminal aberto, na Praça e na Cidade da Criança.

Segundo a Etufor, apenas 12 linhas irão operar no local, enquanto as outras 14 passarão somente no entorno do novo equipamento. Apesar dos dados repassados, a Etufor não especificou a data de inauguração do equipamento, mas mencionou que está prevista para o início da próxima semana.

Após a reforma, com a redução do espaço destinado ao terminal, as linhas ficarão divididas da seguinte forma: 12 no novo terminal aberto, dez na avenida Visconde do Rio Branco e quatro na rua Pedro I. Além disso, a previsão é que a partir deste fim de semana, agentes da Etufor estejam no terminal para orientar a população sobre as mudanças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira nova distribuição de linhas:

Terminal Sagrado Coração de Jesus

600 Messejana/Frei Cirilo/Expresso/Centro;

602 Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro;

603 Jardim União/Centro;

604 Dias Macedo/Centro;

609 Cidade Funcionários/Sítio São José/Centro;

633 Passaré/Centro;

649 Cidade Funcionários/Sítio São José/CMR/Centro;

650 Messejana/Centro/Br Nova/Expresso;

660 Cj Palmeiras/Centro;

665 Corujão/Messejana/Centro;

701 Parque Américo/Centro;

702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro.



Avenida Visconde do Rio Branco

022 Jardim das Oliveiras/Centro;

601 Aerolândia/Centro;

610 Cidade Func/Cj Alvorada/Centro;

611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro;

612 Cj Tancredo Neves/Centro;

613 Barroso/Jardim Violeta/Centro;

666 Jardim Castelão/Centro;

906 Caça e Pesca/Serviluz/Centro;

501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro;

816 Edson Queiroz/Centro.

Rua Pedro I

605 José Walter/Br 116/Av. I/Centro;

606 José Walter/Br 116/Av. N/Centro;

625 Parque Manibura/Centro;

670 Sítio São João/Centro.

Além disso, as linhas que foram transferidas para a rua Assunção devido à interdição para as obras, serão transferidas para a rua Visconde do Rio Branco.

Os ônibus que operarão no local, bem como no seu entorno, se dirigem a bairros de Fortaleza como José Walter, Aerolândia, Messejana, Cidade dos Funcionários, Conjunto Palmeiras, Dias Macêdo, Parque Pio XII, Edson Queiroz e Serviluz.

Reforma

Ao O POVO, Raimundo Rodrigues, vice-presidente da Etufor, contou que o novo terminal traz em sua estrutura maior conforto para a população. "Com essa redistribuição haverá um menor congestionamento. As linhas de ônibus deste equipamento são as de maior movimentação. Esperamos que uma maior quantidade de usuários sejam atendidos neste local. Atualmente são 21 mil passageiros circulando no terminal [antes do período de reforma].

A Etufor não especificou a data de inauguração do equipamento, mas mencionou que está prevista para o início da próxima semana. Raimundo informou que nos primeiros dias da inauguração do terminal agentes da Etufor e Sindiônibus estarão no local para orientar os passageiros.



Ainda sobre o terminal, Raimundo conta que os próximos dias serão de avaliação do funcionamento local. "Se for possível expandir a quantidade de linhas no Terminal, iremos aumentar. Estamos estudando. Não queremos congestionar o local, sem uma avaliação prévia do local", finaliza.

Tags