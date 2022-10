Ônibus grátis para votar: segundo dia de solicitação registra falta de passagens

Após o anúncio de que serão ofertadas viagens extras para que eleitores possam ir a seus destinos eleitorais, passageiros no Terminal Rodoviário de Fortaleza - Engenheiro João Thomé ainda alegam dificuldades para a aquisição de passagens. O POVO esteve no local na manhã desta quinta-feira, 27. Apesar de movimentado, as filas se mantinham organizadas. Nem todos, no entanto, saíram com suas passagens em mãos.

A garantia da gratuidade foi reforçada pelo presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão, em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 26. O anúncio foi feito após confusão na distribuição das passagens gratuitas na manhã de ontem.

Reginaldo Silva, de 58 anos, pretende ir para o município de Caridade para exercer seu direito de cidadão. Ele saiu feliz após conseguir reivindicar sua passagem. “Tá tudo tranquilo. Não demorou pra eu ser atendido. Vou domingo e volto domingo mesmo”, contou, com sua passagem já em mãos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reclamações, no entanto, também foram registradas. A técnica de alimentos Eremita de Holanda não teve sucesso na compra dos passes gratuitos. Ela estava com sua família, na intenção de solicitar quatro passagens com destino ao município de Quixeramobim. Ela alega que, ao chegar no guichê, foi informado que não havia passagens mais disponíveis para o destino.

“O único ônibus disponível é pra domingo, sendo na volta. Mas a gente não vai nem ter votado ainda, como é que vamos voltar? A gente perguntou no guichê e eles responderam que estão aguardando informações. Eles só informaram que não tem as passagens gratuitas, que agora é aguardar”, relatou a passageira.

A família procurava passagens para esta sexta-feira ou para o sábado. Eremita explica que, no momento em que tentou comprar os passes, havia apenas a oferta de vagas executivas, disponibilizadas apenas para compra. A gratuidade engloba apenas as vagas convencionais.

“A gente já pagou uber para vir os quatro, porque se exige que venha presencial para comprar e não podia vir apenas um pra comprar pra todos. Então quer dizer que a gente vai ter que vir outra vez, pagar uber novamente. E se não tiver passagem de novo?”, reclama a passageira.

Conforme apuração do O POVO, até as 10h desta quinta-feira, 27, não havia passagens ofertadas para os municípios de Acopiara, Cariús, Quixeramobim, Tianguá, Itapipoca e Amontada.

Segundo Hélio Winston Leitão, as empresas não podem, "de forma nenhuma, se negar a emitir o bilhete”. As viagens com passagens gratuitas serão iniciadas a partir de sexta-feira, às 17h.

Para registrar qualquer reclamação referente a venda e oferta das passagens, a população pode recorrer ao número 0800.275.3838, disponibilizado pela Arce, que irá agir junto a empresa de transporte.

Em nota enviada na tarde desta quina, 27, a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) houve uma reunião nesta manhã na qual foi discutida a necessidade de expansão da frota, que já está sendo articulada pela Guanabara. "A Agência Cearense está acompanhando criteriosamente o processo de incremento dos veículos, com a finalidade última de garantir atendimento ao máximo de cidadãos cearenses durante o período da gratuidade", diz.

O POVO entrou em contato com as assessorias da empresa Socicam, que administra o Terminal Rodoviário de Fortaleza, e aguarda resposta. A matéria será atualizada após pronunciamento das empresas.

Veja nota da Arce na íntegra:

"Sobre as alegações envolvendo a indisponibilidade de passagens pela empresa Expresso Guanabara, informamos que hoje, logo ao final da manhã, houve uma reunião entre a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e a referida empresa. Na oportunidade, foi discutida a necessidade de expansão da frota, que já está sendo articulada pela Guanabara. A Agência Cearense está acompanhando criteriosamente o processo de incremento dos veículos, com a finalidade última de garantir atendimento ao máximo de cidadãos cearenses durante o período da gratuidade. Os cidadãos que tiverem dúvidas e desejarem registrar denúncias durante o período do segundo turno, devem saber que a Agência Cearense disponibilizará, durante todo o fim de semana, das 07h às 16h, sua central de atendimento (0800.275.3838). A ligação é gratuita e pode ser feita, inclusive, por celular."

Atualizada às 15h39min

Sobre o assunto Viagens intermunicipais: eleitores devem denunciar em caso de negação da passagem gratuita

Passagem gratuita para Eleição: após confusão nas rodoviárias, ônibus extras serão ofertados

Tags