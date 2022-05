População lamenta tragédia durante enterro de policial da PRF morto na BR-116

Um dia após a tragédia que vitimou dois policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), colegas de profissão e representantes da sociedade comentaram sobre as perdas durante velório de um dos agentes, Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, 43. Os policiais foram mortos na BR-116, em Fortaleza, nessa quarta-feira, 18, e foram sepultados nesta quinta-feira, 19, no cemitério São José, na Parangaba.

“Um dia muito emotivo, muito emocionante. Testemunho do quão guerreiros, honestos e honrados eram nossos colegas. As pessoas nas ruas prestando solidariedade à Polícia Rodoviária Federal, e isso alenta nosso coração, saber que não são vidas que vão de forma vã, são vidas que deixam um legado”, disse o inspetor da PRF Márcio Moura.

O profissional de serviços gerais, Gustavo Augusto Rodrigues, 53, mora próximo ao cemitério e disse que foi prestar homenagem. “Eles trabalham pela sociedade para defender o cidadão, dia a dia, toda hora, proteger nossas famílias. [É] pedir apoio às autoridades para que dêem mais apoio à Polícia Federal, estadual, e militar. Eu como cidadão, estou muito triste”, lamenta.

O corpo do agente Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho saiu da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 11 horas desta quinta-feira e foi levado para o cemitério São José, na Parangaba. O enterro do outro policial morto, Márcio Hélio Almeida de Souza, 52, será às 15 horas, no cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

Tragédia

Na manhã dessa quarta-feira, 18, dois agentes da PRF foram mortos por um homem que havia tomado a arma de um deles. O caso aconteceu enquanto os policiais estavam orientando o trânsito na BR-116.

A morte foi registrada por volta das 9 horas em uma das alças do viaduto da avenida Oliveira Paiva sobre a BR-116, no bairro Cidade dos Funcionários. Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, de 43 anos, e Márcio Hélio Almeida de Souza, de 53 anos, morreram no local do crime.

O autor dos disparos, identificado como Antônio Wagner Quirino da Silva, de 31 anos, também foi baleado por um policial militar de folga, que flagrou a ação. Ele também morreu no local.

Com informações do repórter Gabriel Borges

