Terreno abandonado acumula lixo e preocupa moradores do bairro Parquelândia

Um terreno baldio tem preocupado e causado transtornos a moradores do bairro Parquelândia, em Fortaleza. A área, em plena região residencial, fica entre as ruas Gustavo Sampaio e Érico Mota, nas proximidades da avenida Bezerra de Menezes. Segundo relatos de quem mora ou trabalha perto, o local acumula muito lixo, que dispersa o odor pela vizinhança e propaga pragas, como ratos e muriçocas.

A insegurança também é uma reclamação por quem passa pelo terreno que, sem manutenção, cultiva uma vegetação alta. Além disso, pedestres têm dificuldade de caminhar na calçada da rua Érico Mota, tomada por lixo na altura do terreno. Segundo relatos, havia uma residência onde hoje fica o terreno. Há cerca de dois anos, o imóvel foi demolido.

Gabriela Alves, de 28 anos, é dona de uma academia localizada bem ao lado do terreno. Ela conta sobre as dificuldades de quem reside ou passa nas proximidades do local. "Tem muito lixo. Tá aparecendo muitos ratos correndo na calçada. Colocaram um bicho morto lá esses dias, ficou um fedor insuportável. Muito mato crescendo ao redor também", relata a empresária, que teme pelo local "esquisito".

Com o período das chuvas, a quantidade de lixo acumulada preocupa a empreendedora. "A gente não sabe quem é o dono. A locadora diz que não pode fazer nada. E quem alugou o terreno também não fez nada. Isso tudo num meio de um surto de dengue", afirma. "Durante um tempo, a gente começou a mandar, por nossa conta, fazer a limpeza. Só que não tem como a gente fazer isso todo mês. Virou rotineiro, a gente limpa e o pessoal suja", explica.

Confira registro feito por moradores:

Outra pessoa que trabalha na região e preferiu não se identificar conta que, devido ao mau cheiro e às pragas oriundas do terreno, os negócios em seu estabelecimento estão sendo prejudicados. "Não tem mais calçada para pedestres porque foi tomada pelo lixo. Nossos clientes reclamam muito. Corremos perigos principalmente com a nossa saúde", conta a administradora de um estabelecimento nas proximidades.

O consultor de vendas Rafael Ferreira, de 29 anos, mora próximo da área. Além da questão do lixo e do mau cheiro, ele alega temer que o abandono do terreno contribua para a violência na região. "Certo dia tentaram roubar a moto de uma pessoa e o suspeito estava escondido no terreno, atrás dos lixos. Pode se tornar um local de uso de drogas e esconderijo de bandidos", expõe o morador.

Sem respostas

O local seria administrado pela imobiliária Mega Imóveis. No terreno, há uma placa com identificação da locadora, incluindo a palavra "aluga", telefone para contato e até QRcode. O POVO entrou em contato com a imobiliária por meio de ligação telefônica e por mensagens de WhatsApp para informações sobre a apropriação do terreno. Não houve retorno até a publicação desta matéria.

Moradores já realizaram tentativas de contatar o proprietário para que providências fossem tomadas. De acordo com a empresária Gabriela Alves, ao entrar em contato com a empresa, foi informado que o terreno já está locado e que não se responsabiliza pela limpeza. O nome ou contato do proprietário não foi informado aos vizinhos.

Ainda de acordo com a empreendedora, além da imobiliária, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Regional 3, também foi procurada. "A Prefeitura falou que ia entrar em contato com o proprietário, ia notificá-lo e me pediu 45 dias para resolver o problema. Com 45 dias depois, eles mandaram uma equipe de limpeza", explica. A última limpeza teria sido realizada no início deste ano.

Meses depois, a situação no terreno voltou a ser de desamparo. "Eu entrei em contato com a Prefeitura e eles disseram que estavam acionando o proprietário para uma notificação, para isso não acontecer mais, e passando para ele a obrigação de murar o local. Mas isso não foi feito", relata Gabriela.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Regional 3, que recebe demandas referentes ao bairro Parquelândia, por meio da assessoria de imprensa. Foram demandadas explicações sobre a situação do terreno junto à Prefeitura, além da frequência de fiscalizações e limpezas. No entanto, não houve retorno até a publicação desta matéria.



