Homem que matou PRFs era pedreiro e virou andarilho após caso de roubo de moto

Informações foram obtidas a partir da família do autor do crime e confirmadas pela PRF

O homem que matou dois policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quarta-feira, 18, trabalhava como pedreiro no município de Aratuba, a 120 quilômetros de Fortaleza, e virou andarilho após caso de uma motocicleta roubada. As informações foram confirmadas pela assessoria de comunicação da PRF ao O POVO nesta quinta-feira, 19. O suspeito, identificado como Antônio Wagner Quirino da Silva, de 31 anos, vivia nas ruas de Fortaleza desde o ano passado.

Segundo a PRF, as informações foram obtidas com a irmã do autor do crime durante a identificação do corpo do suspeito na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A irmã de Antônio Wagner Quirino da Silva disse que ele passou por problemas psicológicos depois que teve o nome envolvido em um roubo de uma motocicleta. No entanto, elas sabia a relação dele com o caso. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ele não tinha antecedentes criminais.

Sobre o assunto Políticos cearenses repercutem assassinatos de policiais rodoviários federais em Fortaleza

Velório e enterro de policiais rodoviários mortos têm homenagens, cortejo e salva de tiros

População lamenta tragédia durante enterro de policial da PRF morto na BR-116

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Após esse episódio, ele decidiu por conta própria sair como andarilho pela cidade e desde o ano passado ele estava aqui por Fortaleza andando pelas ruas”, disse o inspetor Darlan Tavares, da PRF.

Os policiais rodoviários federais Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, 43, e Márcio Hélio Almeida de Souza, 53, foram mortos em uma das alças do viaduto da avenida Oliveira Paiva sobre a BR-116, no bairro Cidade dos Funcionários. Antônio Wagner foi identificado por meio da necropapiloscopia.

A técnica é utilizada pela Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB), da Pefoce, e consiste em realizar a identificação de pessoas mortas por meio das impressões digitais.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o suspeito andando desorientado na Capital. O homem aparecia andando entre carros que trafegavam em uma via do bairro São João do Tauape, nessa terça-feira, 17. Nas imagens, o suspeito transitava pela rua Monsenhor Salazar, com roupas aparentemente iguais às que estaria usando na BR-116.

Vídeo mostra suposto atirador de policiais mortos na BR-116 andando desorientado em Fortaleza. Confira mais: https://t.co/0jKSZG7dT3



(Vídeo: via WhatsApp O POVO) pic.twitter.com/Asd7zMrYAl — O POVO (@opovo) May 18, 2022

Os corpos dos dois agentes foram sepultados nesta quinta-feira, 19. O cortejo do policial rodoviário federal Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho saiu da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 11 horas, e foi levado ao Cemitério São José, na Parangaba. O enterro do outro policial morto, Márcio Hélio Almeida de Souza, estava marcado para às 15 horas, no cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

Tags