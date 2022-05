VetMóvel atende no Cuca Jangurussu a partir desta quinta-feira,19

A partir desta quinta-feira, 19, a Prefeitura de Fortaleza inicia as atividades do VetMóvel no estacionamento lateral do Cuca Jangurussu, no bairro Jangurussu, serão realizadas consultas e castrações de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

As consultas ocorrem por meio de distribuição de fichas diárias, já as castrações somente por meio de agendamento prévio. O projeto tem duas unidades itinerantes e uma fixa, todas gerenciadas pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).

Segundo a gestão municipal, a outra unidade itinerante do VetMóvel está no estacionamento externo da Secretaria Regional 6, no bairro Messejana, na rua Padre Pedro de Alencar, 789, funcionando das 7h30min às 12 horas e das 13 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Enquanto a terceira unidade, a qual efetua somente castrações, é fixa e está localizada ao lado da Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó, no bairro Passaré.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Atendimento

De acordo com a Coepa, de janeiro a abril, o VetMóvel já realizou mais de nove mil procedimentos, entre cirurgias de esterilização e consultas clínicas. Neste ano, o projeto esteve nos bairros Aerolândia, Edson Queiroz, São Gerardo, Benfica, Novo Mondubim e João XXIII.

Sobre o assunto Halleluya 2022 contará com a presença de padre Marcelo Rossi

Shopping de Fortaleza recebe Feirinha de Orgânicos neste sábado, 21

O atendimento para castração de cães e gatos no VetMóvel é condicionado, inicialmente, a um cadastro realizado pelo telefone 156 (opção 6). Após o cadastro, basta aguardar a equipe da Coepa e entrar em contato para agendamento.

Os cães agendados para castração devem estar banhados, sem carrapatos e com guia e focinheira. Os gatos devem ser levados dentro de caixas de transporte. No dia agendado, é necessário portar RG, CPF e comprovante de endereço da cidade de Fortaleza.

As consultas são feitas de segunda a sexta-feira, a partir de 8 horas, quando são distribuídas fichas para atendimento.





Serviço

VetMóvel no bairro Jangurussu

Período: a partir do dia 19/05 (quinta-feira)

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h (de segunda a sexta-feira)

Local: estacionamento lateral do Cuca Jangurussu (avenida Gov. Leonel Brizola, s/n - Jangurussu, com entrada pela rua 408)

Tags