Universidade promove Feira de Saúde com serviços gratuitos nesta terça-feira

O Centro Universitário Estácio do Ceará, em parceria com a Secretaria de Saúde de Fortaleza, realiza nesta terça-feira, 17, uma Feira de Saúde com mais de 10 serviços gratuitos. A comunidade terá acesso a orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis e doença celíaca, atendimento fisioterapêutico e orientações a mulheres com mastectomia. O evento acontece a partir das 9h, no prédio da Estácio Ceará. A programação é gratuita e aberta ao público.

Sobre o assunto Artista cearense Jonas Van vence prêmio de artes na Suíça

Treinamento promove atualização do Censo Penitenciário e traça perfil do policial penal no CE

Novos membros do Conselho de Jovens Leitores são empossados pelo O POVO

A ação faz parte da programação do XIX Encontro de Pesquisa e da Jornada Científica da Clínica do curso de Fisioterapia. Durante o evento, também serão realizadas doações de preservativos para homens e mulheres, orientações aos indivíduos atletas com lesões pós-treinos. Também será feita a apresentação do projeto Capacete Elmo utilizado nos atendimentos graves de Covid pela Escola de Saúde Pública, dentre outros serviços.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na oportunidade, a população adulta, incluindo visitantes, professores, alunos e funcionários podem se vacinar contra vários tipos de doença. Serão aplicados os imunizantes contra o sarampo, hepatite, febre amarela e antitetânica.

“A iniciativa reforça nossa missão de prestar atendimento de qualidade para a população de Fortaleza e do entorno de nossas unidades. A Feira de Saúde é um encontro dos alunos com empresas e instituições e, por meio dela, queremos proporcionar ao nosso aluno um momento de crescimento. Nosso objetivo é aliar a teoria à prática”, explica a coordenadora do curso de Fisioterapia da Estácio Ceará, Rosiane Freire.

Em sua XIX edição, o Encontro de Pesquisa traz a reflexão das novas perspectivas dos tratamentos fisioterapêuticos. Foram convidados profissionais da área da Fisioterapia para falar de diversos temas como atendimento ao paciente crítico, uso do capacete Elmo, utilização da Circulação Extracorpórea para melhorar os quadros pulmonares graves, fisioterapia nos pacientes na área da mastologia. A programação também oferece workshop para o treino prático dos alunos e profissionais que irão participar do evento.

Serviço

Universidade promove Feira de Saúde com serviços gratuitos

Data: 17/05 (terça-feira)

Horário: 9h

Endereço: Rua Eliseu Uchôa Beco, 600 - Patriolino Ribeiro

Tags