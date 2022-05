Trecho da rua Tereza Hinko, no Mucuripe, passa a ser de sentido duplo

Intervenção tem o propósito de facilitar o acesso de moradores da região à via

Um trecho da rua Tereza Hinko, compreendido entre a rua Senador Machado e av. Beira-Mar, no Mucuripe, passa a ser de sentido duplo. A implantação foi determinada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e passa a valer a partir da noite desta quarta-feira, 18. Agentes da AMC darão suporte operacional à intervenção enquanto os serviços são realizados.

Sobre o assunto Ar-condicionado em ônibus deve abrir discussão sobre impacto financeiro, diz Sindiônibus

Mamógrafo do Gonzaguinha de Messejana está quebrado; paciente afirma aguardar há dois meses

Motoristas são autuados em blitz contra poluição atmosférica em Fortaleza

Confira o local da intervenção:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o órgão, o objetivo da medida é facilitar os deslocamentos e o acesso dos moradores à via. Cabe aos motoristas ficar atentos e respeitar as novas regras de circulação, contribuindo para um trânsito mais seguro.

Serviço

A AMC informa que, para solicitar sinalização horizontal, vertical e semafórica em alguma via pública de Fortaleza, os cidadãos devem formalizar o pedido de forma on-line pelo site amctransito.com.br ou aplicativo AMC Trânsito.

Caso prefiram o atendimento presencial, os canais presenciais são a Central de Atendimento do órgão, que fica na Cidade dos Funcionários, Vapt-Vupt de Messejana e Antônio Bezerra, Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi Bosque e Central da Cidadania na Câmara Municipal de Fortaleza.



Tags