Mamógrafo do Gonzaguinha de Messejana está quebrado; paciente afirma aguardar há dois meses

Pacientes que procuram pela realização da mamografia, principal exame para o diagnóstico do câncer de mama, no hospital Gonzaguinha de Messejana, contam que passam pelo constrangimento de ter que esperar indefinidamente pelo conserto do equipamento. A informação dos pacientes é de que o mamógrafo encontra-se quebrado há 2 meses. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), "a empresa responsável pela manutenção do equipamento já foi acionada para solução do problema".

"É uma verdadeira via sacra para conseguir ser atendida por um médico. Eu venho sentindo dores e notando nódulos nos seios e me mandaram para o Gonzaguinha para fazer a mamografia faz dois meses. Eu venho aqui todos os dias e recebo a mesma resposta: a máquina está quebrada", relata uma mulher que não quis ser identificada.

"Eu já tenho 55 anos, então é um direito meu de fazer a prevenção, tanto que as campanhas falam de prevenção, mas quando a gente vai fazer, o Estado não oferece a condição", completa.

O POVO entrou em contato com algumas clínicas particulares para saber quanto custa o exame na rede particular e chegou a uma média de R$ 100,00 a R$ 180,00.

Pacientes aguardam para realizar mamografia há 2 meses (Foto: Mônica Damasceno)



A secretária da saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, disse em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Letícia Lopes, da rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 17, que não tem conhecimento sobre a situação do mamógrafo quebrado. "Vamos checar essa informação. Nós fortalecemos esse serviço nas policlínicas", disse a gestora.

A SMS ressalta que "mulheres podem solicitar o exame nos 116 postos de saúde da capital, onde será referenciada por meio da Central de Regulação e agendada para um dos prestadores da rede, incluindo as Policlinicas municipais".

Com informações da repórter da Rádio O POVO CBN, Mônica Damasceno





