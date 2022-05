Motoristas são autuados em blitz contra poluição atmosférica em Fortaleza

Ação aconteceu no bairro Mondubim, com foco em veículos automotores movidos a diesel

Motoristas que trafegavam pela avenida Presidente Costa e Silva, no bairro Mondubim, em Fortaleza, depararam-se com uma blitz contra a poluição atmosférica, na manhã desta terça-feira, 17. A ação verificava a densidade e a coloração da fumaça liberada pelos escapamentos dos veículos.

A avaliação era feita com base na Escala de Ringelmann, que consiste em um comparativo visual entre um disco de papel com uma escala de cores e a fumaça emitida. De acordo com o disco, quanto mais escura a fumaça, maior o nível de poluentes liberados pelo veículo movido a diesel.

"Caso a aceleração do veículo produza uma fumaça mais escura do que a densidade número dois, ou seja, ultrapasse o índice de 40%, o veículo já poderá ser autuado", explicou Tâmara Aragão, fiscal municipal da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

A operação também contou com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Durante a abordagem dos veículos, além da avaliação da fumaça emitida, os motoristas também eram conscientizados sobre os riscos da poluição causada pelos veículos.

De acordo com Tâmara, os condutores autuados possuem dez dias úteis para regularizarem o veículo; caso a regularização ocorra dentro do prazo, é dado um desconto de 20% no pagamento da multa.

A penalidade para quem comete esse tipo de infração pode variar de R$ 202 a R$32.400. Para definir o valor da multa, é levada em consideração a classificação do autuado, ou seja, se o veículo é de pessoa física ou se pertence a uma entidade sem fins lucrativos, se faz parte da administração pública, entre outras classificações.

A circulação de veículos movidos a diesel que emitem fumaça com densidade colorimétrica superior a 40% é proibida por decreto no Ceará (nº 20.764/1990).

Questionada sobre como o motorista pode evitar esse tipo de sanção e, até mesmo, ter conhecimento da irregularidade, Tâmara Aragão destacou a importância da manutenção do veículo em dia.

"O primeiro ponto é que, quanto mais velho for o veículo, maior a probabilidade de ele estar poluindo, portanto, maior é a necessidade de manutenção. O segundo ponto é que se deve atentar ao tipo de diesel que ele está usando."

De acordo com a agente, é importante que a manutenção do motor e das velas seja realizada de maneira constante. Uma oficina de segurança também se faz necessária para que os cuidados com o veículo sejam realizados por um profissional de qualidade.



A reportagem questionou a Agefis sobre o balanço da operação, e, de acordo com assessoria de comunicação, os números devem ser divulgados nesta quarta-feira, 18. De forma prévia, Tâmara avaliou que muitos dos veículos verificados estavam dentro dos padrões exigidos.

"Por enquanto, estamos com muitas pessoas regulares, mas nosso objetivo é que isso continue, o meio ambiente e a nossa saúde agradecem."

Durante o tempo em que O POVO esteve no local, dois caminhões apresentaram emissão de fumaça com densidade colorimétrica superior a 40%. Os motoristas não quiseram gravar entrevistas, mas um deles informou que ambos os veículos pertencem a um único dono.

