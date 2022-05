Abertas inscrições de curso de formação para mulheres eletricistas em Fortaleza

O projeto Escola de Mulheres Eletricistas está com inscrições abertas, até o dia 20 de maio, para o curso gratuito de Eletricista de Distribuição de Energia Elétrica. A iniciativa da Enel Distribuição Ceará e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferta 40 vagas de formação. As aulas serão presenciais no Senai da Barra do Ceará, em Fortaleza. As inscrições podem ser feitas por meio do preenchimento de formulário online.

O projeto faz parte do "Enel Compartilha Oportunidade", tendo o objetivo de gerar desenvolvimento social e econômico para as comunidades por meio de oficinas de empregabilidade, inserção no mercado de trabalho, capacitação e acompanhamento profissional. O regulamento está disponível no site da Enel.

Universidade promove Feira de Saúde com serviços gratuitos nesta terça-feira

Motoristas são autuados em blitz contra poluição atmosférica em Fortaleza



Além de capacitação para atuar no setor elétrico, o projeto também visa incentivar mulheres a buscarem uma melhor versão pessoal e profissional por meio de atividades extracurriculares, como dinâmicas, oficinas, workshops e outras ações educativas. Os temas das atividades são relacionados ao desenvolvimento pessoal, empregabilidade, empreendedorismo e empoderamento feminino.

O curso será dividido em duas turmas, com 20 mulheres em cada, totalizando em 376 horas de formação. A primeira turma tem data prevista para se iniciar no dia 6 de junho, enquanto a segunda tem previsão de começar apenas em julho. De acordo com a Enel, as aulas podem sofrer alterações de presencialidade conforme a situação de pandemia da Covid-19.

Os módulos ensinados no curso serão Rede de distribuição elétrica aérea, Norma Reguladora 10 básica e complementar, Normal Reguladora 35 e Desenvolvimento Humano.

Requisitos para curso de formação para mulheres eletricistas:



- Identificar-se no gênero feminino;

- Ter concluído o ensino médio;

- Possuir idade a partir dos 18 anos no momento de inscrição no processo seletivo;

- Residir na cidade de Fortaleza (CE);

- Ser consumidora dos serviços da Enel, comprovadamente por meio da apresentação, no ato da matrícula, da fatura de consumo de energia elétrica do local onde reside;

- Ter interesse em trabalhar na área de formação após o término do programa.

