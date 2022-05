"Localize-se": ferramenta digital facilita deslocamento no interior do Fórum Clóvis Beviláqua

Funcionalidade dispõe de um sistema de busca das unidades instaladas dentro do prédio, podendo ser encontrado no Portal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

A ferramenta digital "Localiza-se" tem facilitado o deslocamento de servidores, magistrados, colaboradores e da população no interior do Fórum Clóvis Belvilaqua, em Fortaleza, o qual possui área estimada em mais de 75 mil metros quadrados. A funcionalidade pode ser encontrada no portal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), dispondo de um sistema de busca das unidades instaladas dentro do prédio.

Sobre o assunto Restauro da estátua de Iracema Guardiã depende do aval da família do escultor

Cinco mil árvores de grande porte devem ser plantadas em Fortaleza

Devotos de Nossa Senhora de Fátima voltam a celebrar o 13 de maio na igreja

Ao passar pela triagem, é possível visualizar faixas adesivas indicativas no chão da entrada principal, direcionando para quatro do setores do Fórum, que são identificados por meio das cores amarelo, azul, vermelho e verde. Além da divisão de setores, o prédio também foi dividido por pisos, que são classificados por níveis, além da numeração própria de cada sala.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, o "Localiza-se" também disponibiliza ao usuário o número da sala, setor e nível onde está localizada. Caso a pesquisa não possa ser realizada por falta de acesso à internet ou outros problemas, o posto de informações do local dispõe de atendentes que distribuem cartões com a numeração da sala procurada. Outra opção é realizar a busca no guichê eletrônico disponível no Fórum.

Funcionamento

O atendimento presencial é oferecido das 11 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Para quem prefere ou precisa de atendimento à distância, a Central de Atendimento Judicial (CAJ) disponibiliza atendimento no período de 8 às 18 horas. O Telejustiça atende pelo número (85) 3108 2000 e o WahtsApp (85) 98869 1236 pode ser acionado em casos de urgência.

Os serviços oferecidos incluem informações de processo da Justiça Estadual e Juizados Cíveis e Criminais; emissão de senhas processuais; orientações nas emissões de certidões e de custas judiciais; informações sobre o procedimento necessário para autorização de viagem; contato das unidades judiciárias e cartórios; além de esclarecimentos sobre localizador de juizados especiais.

Tags