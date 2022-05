Mais de 32 mil toneladas de lixo foram recolhidos em Fortaleza entre janeiro e abril de 2022

O total de 32,8 mil toneladas de lixo foram recolhidos de Fortaleza entre janeiro e abril deste ano. A ação, realizada pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria da Gestão Regional (Seger), tem como objetivo manter os recursos hídricos limpos e conter riscos de inundação e alagamento.

Seguindo o cronograma de limpeza de canais e lagoas nos bairros da Capital, a gestão municipal também realizou a limpeza 144 canais e lagoas e a desobstrução de 2.657 bocas de lobo no mesmo período. Todas as intervenções nos recursos hídricos são realizadas como medidas preventivas e fazem parte do plano de trabalho do Comitê da Quadra Chuvosa.

Dentre os recursos hídricos que receberam ação de limpeza em abril, estão o Canal Bom Jardim Leste II (Bom Jardim), Canal Pio Saraiva (Quintino Cunha), Canal do Riacho Doce (Passaré), Canal do Presidente Vargas (Presidente Vargas), o Riacho Pajeú (Centro), e as lagoas da Messejana (Messejana), do Porangabussu (Rodolfo Teófilo), do Catão (Planalto Ayrton Senna) e do Opaia (Aeroporto).

Nos serviços, a gestão conta com equipes de trabalhadores e o auxílio de retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas e caminhões multiuso. Além de lixo, as ações de limpeza recolhem móveis velhos, dejetos, recicláveis e aguapés. A Seger ressalta que a população deve colaborar com esse trabalho, evitando o descarte de lixo nesses locais.

Ao todo, 90 Ecopontos são distribuídos em todas as regionais de Fortaleza para o descarte correto de pequenas proporções de entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, plásticos, vidros e metais.

Outra orientação da gestão municipal é que a população fique atenta ao cronograma de coleta de lixo domiciliar realizada em todos os bairros de Fortaleza, três vezes por semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras ou nas terças, quintas e sábados.



