AMC fará leilão de carros nesta sexta-feira; veja como participar

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) fará o primeiro leão de automóveis do ano. Serão 666 lotes, com carros, motos e equipamentos de sucata, tudo com 60 dias de apreensão pela AMC e não regularizado pelo proprietário.

O leilão será realizado de forma remota e os interessados já podem os primeiros lances através da página: https://celsocunhaleiloes.com.br/.

A participação é aberta a pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas portando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Empresas também podem participar, desde que estejam devidamente inscritas no CNPJ e regulares junto ao INSS e à Justiça do Trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados em participar do leilão devem realizar cadastro prévio no site do leiloeiro até 18h desta quinta-feira, 12. O cadastro é necessário para liberação de login e participar dos lances.

Serviço

Leilão de Veículos da AMC

Data: 13/05 (sexta-feira)

Horário: a partir de 9h

Site: www.celsocunhaleiloes.com.br

Tags