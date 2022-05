Incêndio atinge materiais acumulados em quintal de residência em Fortaleza

Motivo do início das chamas ainda é incerto, conforme o Corpo de Bombeiros. Vizinhos alegam que responsável pela residência toca fogo no quintal com frequência

Na tarde desta quarta-feira, 11, por volta das 15h15min, um incêndio atingiu materiais em um quintal residencial, localizado no bairro Meireles, em Fortaleza. Conforme equipe da 2ª Companhia de Bombeiros do 1º Batalhão de Bombeiros Militares (Mucuripe), ao chegar no local, o fogo estava passando para uma árvore com risco de atingir apartamentos da região.

Segundo o Tenente Oliveira, o motivo das chamas ainda é incerto. “Informações dos vizinhos dão conta que a responsável pela residência vez ou outra toca fogo no quintal. Desta vez, ela diz que os vizinhos tocaram fogo lá”, disse.

No local, o fogo foi debelado em minutos e realizado o rescaldo pelos bombeiros. Ainda segundo Oliveira, ainda há muito material combustível no quintal. Ele informa que não houve feridos ou vítimas no incêndio.

