Celular carregando em cima da cama pode ter sido causa de incêndio em apartamento de Belo Horizonte

O imóvel está localizado no 9º, andar, fato que dificultaram as ações para apagar o fogo

O incêndio que atingiu um apartamento localizado em Belo Horizonte, Mina Gerais, pode ter sido causado por um celular que era carregado no local. Conforme a moradora informou ao Corpo de Bombeiros, o aparelho estava conectado a tomada e em cima da cama de um dos cômodos, quando as chamas se iniciaram. O modelo do dispositivo não foi informado.

Moradores de outros apartamentos precisaram ser evacuados para que as chamas fossem debeladas pelos agentes. De acordo com os bombeiros, não houve danos estruturais ao edifício que fica no bairro Savasse, região Centro-Sul da capital mineira. O imóvel está localizado no 9º, andar, fato que dificultaram as ações para apagar o fogo.



Sobre o assunto Sem acertadores das seis dezenas, Mega-Sena acumula novamente

Receita cria novos programas de combate ao contrabando

Sem pressão dos jurados, escolas campeãs voltam a desfilar no Rio

Metade dos venezuelanos refugiados que entram no Brasil decide ficar

PF apreende grande quantidade de droga no litoral brasileiro

Nas imagens divulgadas pela assessoria dos bombeiros, é possível perceber que vários ambientes ficaram destruídos, principalmente as paredes, teto e móveis do apartamento. O quarto onde as chamas se iniciaram foi o que mais sofreu com a ação do fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags