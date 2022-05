Dois turistas portugueses são resgatados na Praia do Futuro

Uma equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou dois turistas portugueses na Praia do Futuro, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira, 9. O resgate dos dois homens, de 44 e 56 anos, foi realizado nas proximidades da barraca Chico do Caranguejo.

Ao perceber a dificuldade de locomoção dos turistas, a equipe se dirigiu de imediato, de acordo com informações dos bombeiros. A guarnição do posto de guarda-vidas que atuou no resgate era composta por três militares, os soldados Paulo Gurgel, Castro e Cristiano.

Sobre o assunto Cobra é encontrada em banheiro de shopping no Jóquei Clube, em Fortaleza

Três cães em situação de maus-tratos são resgatados em Sobral

Idosos são salvos de incêndio por cachorro de estimação na Bahia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao O POVO, o soldado Castro detalhou que o resgate foi feito às 13 horas, quando a equipe fazia a prevenção de rotina e avistou duas pessoas pedindo ajuda.

“No exato momento a maré estava baixando, dificultando mais ainda a saída das vítimas por conta da corrente de retorno. De pronto, adentramos no mar para salvá-los e com as técnicas de salvamento aquático e a ajuda dos equipamentos de salvamento, tais como flutuador e nadadeira, tivemos êxito e tiramos as duas vítimas sem nenhuma lesão”, afirmou.

Conforme o soldado, as vítimas estavam bastante agitadas no momento da retirada, mas com um diálogo assertivo, os bombeiros conseguiram acalmá-las e foram retiradas do mar em segurança.

Orientações aos banhistas

O CBMCE orienta aos banhistas evitarem entrar na faixa d'água nos locais indicados com a sinalização “Perigo”. É necessário redobrar os cuidados quando a água atingir a altura acima da linha do umbigo. Além disso, o indicado é, antes de entrar no oceano, sempre procurar a orientação dos bombeiros no posto de guarda-vidas mais próximo.



Tags