Peixe-leão: Labomar lança aplicativo para monitoramento e controle da espécie

Aplicativo "Monitoramento Participativo do Peixe-Leão no Brasil" permite que a população forneça informações quando a espécie for vista, capturada e em casos de acidentes

O Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), lançou um aplicativo para monitorar e controlar o peixe-leão no País. O “Monitoramento Participativo do Peixe-Leão no Brasil” permite que a população forneça informações importantes quando a espécie invasora for vista e caputarada, além de permitir notificar casos de acidentes.

Além do aplicativo, o Labomar também criou um dashboard, que é uma base de dados onde será possível apresentar, em tempo real, os principais resultados alcançados durante o monitoramento do peixe-leão. O doutor em Biologia Marinha e pesquisador do Labomar, Tommaso Giarrizzo, explica que a fiscalização vai ser participativa, contando com o apoio da população.

Sobre o assunto Peixe-leão causa primeiro acidente no Brasil após ataque a pescador cearense

Pescador cearense atacado por peixe-leão não sofreu paradas cardíacas, informa Sesa

Peixe-leão: quais os perigos, a origem e como a espécie invasora pode ter chegado ao Brasil?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aplicativo pode ser baixado de forma gratuita em qualquer sistema operacional, seja Android ou iOS. "É como se fosse um formulário, onde podem ser anexadas fotos que comprovem a ocorrência do peixe-leão. Depois, é só enviar esse formulário eletrônico que, automaticamente, recebemos nas nuvens do nosso sistema", explica Tommaso.

A partir das informações fornecidas, é possível divulgar, em tempo real no dashboard, os lugares onde é percebida a progressiva invasão do peixe-leão e os acidentes que podem ocorrer no litoral do Brasil. A ferramenta deixa a informação pública para que demais pessoas possam tomar conhecimento dos lugares onde a espécie já foi encontrada.

O aplicativo foi criado, segundo o biólogo e pesquisador do Labomar, Marcelo Soares, por causa do rápido processo invasivo do peixe-leão. "Hoje, a gente já está com registros em vários municípios do Ceará e do Piauí. Ele também acontece em outros locais, como Amapá, Pará, Fernando de Noronha, e pode ir sempre aparecendo em outros locais, cada vez mais rápido", pontua.

Mergulhadores, pescadores, cientistas, secretários municipais e estaduais, órgãos federais e ONGs podem contribuir com informações por meio das ferramentas. "Se você encontrou o peixe-leão no seu município, por exemplo, você pode avisar no aplicativo, que vai jogar as informações na base de dados, que vai mostrar automaticamente os registros do peixe-leão", explica Marcelo.

Os resultados também poderão impulsionar ações nos âmbitos estadual e nacional. O Labomar preparou um passo a passo para auxiliar na instalação do aplicativo “Monitoramento Participativo do Peixe-Leão no Brasil” em Android e iOS.

Invasão do peixe-leão ao Brasil

O pesquisador do Labomar, Tommaso Giarrizzo, explica que a invasão do peixe-leão ocorreu primeiro na Flórida, na costa leste dos Estados Unidos, posteriormente ocupando o mar do Caribe até chegar na Venezuela. No decorrer do tempo, foram apresentados registros do animal no Arraial do Cabo e no Rio de Janeiro.

Mais recentemente, a espécie foi encontrada em Fernando de Noronha, na costa norte do Brasil, próxima à Foz do Rio Amazonas, além dos litorais do Ceará e do Piauí. "É importante destacar que os registros foram exatamente desde Luís Correia, no Piauí, até Itarema, no Ceará, tendo registros também em unidades de conservação", explica Tommaso.

Tags