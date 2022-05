Manhã de chuva e céu carregado de nuvens em Fortaleza nesta sexta-feira, 6; veja temperatura

Expectativa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é que o céu oscile entre nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada e a temperatura do dia variando entre 31° e 24°

Tempo chuvoso é registrado em Fortaleza na manhã desta quinta-feira, 6. Da madrugada até o período da noite, espera-se que o céu oscile entre nublado a parcialmente nublado com chuva isolada. A expectativa da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é que a temperatura do dia varie entre 31° e 24°.

Céu carregado de nuvens na Barra do Ceará. (Foto: Rebeca Duarte)



De acordo com a Funceme, o atual cenário meteorológico se dá, principalmente, em virtude da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como em razão de efeitos locais, sistema de brisa, temperatura, relevo e umidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A previsão da Funceme é que a porção Norte do Ceará, principalmente ao longo da faixa litorânea, deverá concentrar as principais chuvas do Estado e os maiores acumulados deverão ocorrer nesta sexta-feira. O cenário pode se repetir até o sábado, 7. A tendência, neste momento, é de redução das precipitações, mas ainda com chuva esperada para as macrorregiões do Norte do Estado.

A intensidade das precipitações deverá variar com possibilidade de acumulados mais fortes. Nas demais regiões, as chances de registros são mais reduzidas e mais isolados.

Manhã de chuva na Capital cearense. Avenida Washington Soares. (Foto: Vinicius Freitas)



Choveu em 45 dos 76 municípios informados até as 7 horas. Os maiores registros foram observados nos municípios de Arneiroz (Sertão Central e Inhamuns) com 29 mm; Aquiraz (Litoral de Fortaleza) com 28 mm; Icapuí (Jaguaribana) com 27 mm; Beberibe (Litoral de Fortaleza) com 26 mm e

Pindoretama (Litoral de Fortaleza) com 25 mm.



Sobre o assunto Assembleia aprova sugestão para governo pagar auxílio de até R$ 300 para motoristas de aplicativo

Ceará recebe cerca de 145 mil doses de vacina contra o sarampo para imunizar crianças

Trecho da av. Beira-Mar é bloqueado para obras de saneamento da Cagece

Idoso é preso suspeito de estuprar as três filhas em Caucaia

Tags