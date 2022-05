Idoso é preso suspeito de estuprar as três filhas em Caucaia

Um idoso de 62 anos foi preso nesta quinta-feira, 5, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de estuprar as três filhas com idades entre 11 e 15 anos. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os abusos teriam ocorrido em março deste ano. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal do município, a partir de investigações realizadas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia.

Conforme a PC-CE, o homem foi localizado em um imóvel do bairro Conjunto Metropolitano. Logo após a captura, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), de onde seguiu para uma unidade prisional da região. O preso agora segue à disposição da Justiça. A Polícia informou que continua investigando o crime na tentativa de identificar outras possíveis vítimas do suspeito.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia: (85) 3101 7926

