Ceará recebe cerca de 145 mil doses de vacina contra o sarampo para imunizar crianças

A segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe comum) e o sarampo foi iniciada nessa segunda-feira, 2. Nessa etapa, serão completadas as crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Para vacinar a população infantil, o Ministério da Saúde encaminhou para o Ceará quase 145 mil doses de vacina tríplice viral. A campanha vai até o dia 3 de junho em todo o País.

O público infantil pode receber, simultaneamente, as vacinas influenza e tríplice viral sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para a aplicação das doses. Dessa forma, as duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.

Também podem ser vacinados, nessa segunda fase, o público de outros grupos prioritários. Os idosos e trabalhadores de saúde que não se vacinaram na primeira etapa da mobilização também podem ser atendidos na segunda fase. A campanha teve início no dia 4 de abril. No último sábado, o Governo Federal realizou o “Dia D", dia de mobilização nacional para receber os idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde e crianças.

De acordo com o Ministério da Saúde, o público de todos os grupos prioritários são orientados a se dirigir aos postos de vacinação. O objetivo da campanha é, por meio de uma alta cobertura vacinal, interromper a circulação do sarampo e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde.

Confira os grupos atendidos:

2ª etapa - de 02/05 a 03/06

• Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) – vacinação contra gripe e sarampo;

• Gestantes e puérperas;

• Povos indígenas;

• Professores;

• Comorbidades;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Forças de segurança e salvamento e forças armadas;

• Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

• Trabalhadores portuários;

• Funcionários do sistema prisional;

• adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

• População privada de liberdade.

• Idosos e trabalhadores da saúde ainda não vacinados

Vacina Influenza

A vacina contra a Influenza é a trivalente. A formulação é anualmente atualizada para proteger a população alvo da vacinação contra os vírus da gripe, que mais circularam no ano anterior. A vacina disponibilizada para a campanha de 2022 protege contra as cepas h1n1, h3n2 e tipo b.

Vacinação de Crianças Contra Gripe

Para crianças de seis meses a menores de 5 anos, que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina influenza para 30 dias após a primeira dose.

