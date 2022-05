Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 5, até domingo, 8

Os cinemas de Fortaleza estão com três novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 5 de maio (05/04), até domingo, 8, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.

Cinema em Fortaleza: "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"



Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos em "Vingadores: O Ultimato" (2019), Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), o Mago Supremo, e seu companheiro Wong (Benedict Wong) continuam os estudos sobre a Joia do Tempo. Entretanto, um inimigo faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa pertence a fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), onde a realidade pode entrar em colapso devido ao multiverso. Para contornar a situação, o Mago precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen).

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza



Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Cinemas Benfica.



Destaque dos horários do filme



13h (Shopping Iguatemi)

14h (RioMar Kennedy, Shopping Benfica)

14h15min (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza)

15h (RioMar Kennedy, Shopping Iguatemi, North Shopping Jóquei)

16h (RioMar Kennedy, Shopping Iguatemi, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

16h30min (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

17h (RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza)

17h45min (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei)

18h (Shopping Iguatemi)

18h45min (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei)

20h (Shopping Iguatemi, Shopping Bengica)

20h30min (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei)

21h (Shopping Iguatemi, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

21h30min (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

22h (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

22h30min (RioMar Kennedy, Rio Mar Fortaleza)

23h15min (RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.



Cinema em Fortaleza: “Um Conto de Amor e Desejo”

Longa-metragem de Leyla Bouzid, "Um Conto de Amor e Desejo" estreia nesta quinta-feira, 5, no Cinema do Dragão. Exibido na Semana da Crítica de Cannes, a trama segue a paixão de Ahmed, um franco-argelino de família tradicional, por Farrah, uma jovem tunisiana de espirito livre. Outras produções, como "Medida Provisória" e "Como Matar a Besta", dirigidos respectivamente por Lázaro Ramos e Agustina San Martin, seguem em cartaz.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza



Cinema do Dragão



Horário do filme



16h (Cinema do Dragão)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Mulheres Choram”

Já na plataforma de Cinema Virtual, o cinema do Dragão apresenta o drama búlgaro "Mulheres Choram". A trama narra a história de uma musicista que descobre que tem HIV positivo. O longa é protagonizado por Maria Bakalova, atriz indicada ao Oscar, Globo de Ouro e Bafta. A obra também fez parte da Seleção Oficial do Festival de Cannes. Outra estreia virtual é "Coincidências da Vida e Grandes Amores", adaptação de um romance do século XIX.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza



Plataforma Virtual do Cinema do Dragão

