Dia das Mães em Fortaleza tem shows e programações especiais

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Para quem quer celebrar o Dia das Mães em Fortaleza, o segundo domingo de maio conta com apresentações musicais de Arnaldo Antunes e Vitor Araújo, Mel Mattos e dj Renatinha, além de atrações especiais em shoppings da capital cearense e mais passeios. O Vida&Arte reúne atrações presenciais na Cidade e programações virtuais e televisivas em todo o Brasil. Confira!

A entrada nos eventos presenciais está sujeita à conferência do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, acompanhado de documento oficial com foto. O público pode emitir o passaporte de vacinação por meio do aplicativo Ceará App ou pela plataforma Conecte SUS.

Arnaldo Antunes e Vitor Araújo

O cantor e compositor Arnaldo Antunes, ao lado do pianista Vitor Araújo, apresenta o show “Lágrimas do Mar” em Fortaleza. A apresentação integra o projeto Viva Música, do Sesc Ceará. Os artistas apresentam canções do disco homônimo, lançado em 2021, no formato voz e piano.

Quando: domingo, 8, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), em sympla.com.br

Mais info: cineteatrosaoluiz.com.br

Mel Mattos canta Roberto Carlos

A cearense Mel Mattos canta sucessos de Roberto Carlos em apresentação musical no Chamego, restaurante localizado no bairro Meireles. Além das clássicas canções do rei, o repertório conta com seleção de baladas românticas. O evento “Mel Mattos, violão e sax” integra a programação especial de Dia das Mães do Chamego.

Quando: domingo, 8, das 12h30min às 15h30min

Onde: Chamego (rua Antônio Augusto, 770 - Meireles)

Quanto: couvert a R$ 12

Mais info: @ochamego no Instagram

Trilha sonora com dj Renatinha

Para celebrar o Dia das Mães, o Cantinho do Frango preparou uma programação especial. Neste domingo, 8, a dj Renatinha apresenta seu projeto “Transeunte Coração - Especial para Mães”, a partir das 15 horas. A trilha sonora passeia por músicas brasileiras cantadas por mulheres e canções que falam sobre a relação entre mãe e filhos. O valor do couvert é R$ 5. A casa também realiza uma oficina de Origami para crianças presentearem suas mães, além de sorteio.

Mais info: @cantinhodofrangodesde1994 no Instagram

Chorinho e samba

A programação de Dia das Mães do shopping Benfica conta com apresentações gratuitas de chorinho e samba na praça de alimentação. No comando da atração, está o trio Choro Chorado. O show também terá a participação de Angela Lopes. Restaurantes oferecem menu exclusivo de feijoada. Das 12 às 14 horas, o estacionamento do shopping é gratuito, mediante apresentação de nota fiscal (de no mínimo R$ 20 em consumação em qualquer loja da praça de alimentação) no caixa.

Quando: domingo, 8, a partir das 12h30min

Onde: Shopping Benfica (av. Carapinima, 2200 - Benfica)

Mais info: shoppingbenfica.com.br

No mundo da ilusão

Fortaleza recebe o Festival Latino-americano de Mágicos, com cerca de 400 nomes da arte da mágica e do ilusionismo, no Teatro São José, no Centro. Neste domingo, 8, tem show infantil às 16 horas, com Ryan Rodriguez, Mago Mai, Eflém, Ezequias, Rodrigo Lima e Rey Bencito. Às 20 horas, o show de encerramento conta com artistas que participaram durante todo o evento, que começou na quinta-feira, 5.

Onde: Teatro São José (rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), em sympla.com.br

Mais info: @flasomabrasil no Instagram

Pôr do sol

O Projeto Pôr do Sol Fortaleza conta com programações gratuitas de música ao vivo, em meio às paisagens da Capital. A edição deste domingo, 8, homenageia as mães. Com piano, voz, flauta e violino, a apresentação ocorre no Espigão do Náutico. Entre as atrações, estão o pianista Felipe Adjafre, os cantores Leandro Cavalcante e Itauana Ciribelli, o violinista Daniel Barros e o flautista Wilker Silva. No repertório, canções que vão desde canções românticas a Roberto Carlos e Frank Sinatra. A apresentação também conta com transmissão on-line pelo Instagram, nos perfis do Projeto Pôr do Sol Fortaleza e de Felipe Adjafre.

Quando: domingo, 8, às 17 horas

Onde: Espigão do Náutico (av. Beira Mar, 2959 - Meireles)

Em casos de chuva, a apresentação pode ser cancelada.

Domingo na Estação

A programação gratuita “Domingo na Estação”, do Complexo Cultural Estação das Artes, celebra o Dia das Mães com atividades como a Feira Cultural da Reforma Agrária do Movimento Sem Terra (MST); música com dj Isa Capelo; espetáculo de teatro infantil do grupo K’Os Coletivo; e oficina infantil de Vagão de Trem com Caixas de Papelão, com Simone Barreto e Bruna Beserra. Diversas aulas também ocorrem no equipamento, com a artista Aspásia Mariana, a microempreendedora Karla Kizzi Farias e a chef e professora de gastronomia Anna Paula Rezende.

Quando: domingo, 8, das 9 às 12 horas

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Artesanato

A 13ª edição da “Artes do Ceará”, feira de artesanato promovida pela Federação das Cooperativas e Associações dos Artesãos do Ceará (Fecarce), acontece até este domingo, 8, na Praça Luiza Távora, em frente à Central de Artesanato do Ceará (CeArt), a partir das 16h30min. Diversos produtos do artesanato cearense podem ser adquiridos no espaço.

Onde: Praça Luiza Távora (av. Santos Dumont, 1589 - Aldeota)

Passeio Instrumental

Aos domingos, o Café Passeio, restaurante permissionário do Passeio Público, oferece feijoada e programação de música instrumental. A programação “Passeio Instrumental” recebe Macaúba do Bandolim neste domingo, 8, com participações especiais de Marinaldo Bandolim e Pedro Ernesto. A apresentação musical, com choro, samba e mais canções da música popular brasileira, acontece das 12h30min às 15h30min. A atração integra o Giro Cultural da Prefeitura de Fortaleza.

Quando: domingo, 8, das 12h30min às 15h30min

Onde: Passeio Público (rua Dr. João Moreira, 198- Centro)

Mais info: @secultfor no Instagram

Diversas linguagens

Durante este mês de maio, o Planetário Rubens de Azevedo, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), realiza sessões gratuitas de quinta a domingo, com ocupação limitada a 45 lugares. O acesso é feito mediante retirada de ingressos (até dois por pessoa) na bilheteria, um hora antes de cada atração. Entrada está sujeita à apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19, acompanhado de documento oficial com foto. Neste domingo, 8, tem a sessão infantil “A Quinca, o Pititi e o Albireu”, às 18 horas; e a sessão juvenil-adulta “A Luz e o Berço da Vida”, às 19 horas.

Já a Arena Dragão do Mar recebe a programação infantil “Brincando e Pintando no Dragão”, das 15 às 18 horas. Também na Arena, o coletivo Chuáá Chuvosa apresenta a roda de conversa “Mães que contam histórias de mães”. Quatro mulheres compartilham suas aventuras na experiência da maternidade.

No Teatro Dragão do Mar, o Grupo Pavilhão da Magnólia apresenta o espetáculo “Napoleão”, com ingressos a R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) à venda na bilheteria do equipamento cultural ou na plataforma Sympla. A classificação indicativa é para crianças a partir de 7 anos de idade.

Às 20 horas, o Teatro recebe o espetáculo “Conjunto Ceará Show”, com Moisés Loureiro, Denis Lacerda, Batuta e Mateus Franklin. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou na bilheteria física, com valores de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Indicado para pessoas a partir de 16 anos.

Onde: Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Mais info: dragaodomar.org.br

Vozes femininas

O North Shopping Jóquei conta com apresentação musical de Cris Malagueta e banda, com o especial “Vozes Femininas Brasileiras”, no palco da Praça de Alimentação (piso L3), a partir das 17 horas.

Quando: domingo, 8, às 17 horas

Onde: North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Mais info: northshoppingjoquei.com.br

Pop nacional

No North Shopping Fortaleza, Rafael Rodrigues canta músicas de pop nacional e música popular brasileira, a partir das 12h30min, no palco da Praça de Alimentação (piso 3).

Onde: North Shopping Fortaleza (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Mais info: northshoppingfortaleza.com.br

Fotografia

Já o North Shopping Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, promove a exposição “Sorte é ser mãe e empreendedora”, com fotos e depoimentos de mães que repercutem a maternidade em meio ao trabalho diário. Neste domingo, às 17 horas, o shopping também realiza uma oficina infantil. Na atividade, crianças confeccionam cartões e esculturas para suas mães.

Onde: North Shopping Maracanaú (av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú)

Mais info: northshoppingmaracanau.com.br

100 anos de Modernismo

A Fundação Edson Queiroz (FEQ) oferece exposição em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna, evento que marcou as artes brasileiras e impulsionou o movimento modernista no País. A mostra “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará” está aberta para visitas no Espaço Cultural Unifor, aos domingos, das 10 às 18 horas.

Onde: Espaço Cultural Unifor (av. Washington Soares, 1321 – Edson Queiroz)

Mais info: unifor.br

Tortas comemorativas

A confeitaria Doce Gula, comandada pela chef Silvia Vasconcelos, disponibiliza no catálogo tortas comemorativas especiais para o Dia das Mães. As opções estão disponíveis nos tamanhos Baby (10 fatias), Pequeno (20 fatias) e Médio (25 fatias). Todos são produzidos com quatro camadas de bolo amanteigado, três recheios a escolher e cobertura temática. Outras pedidas são as Tortas Mini (R$ 75), versões limitadas que servem até cinco pessoas. Cada uma vem com três camadas de bolo, dois recheios e coberturas personalizadas.

Mais info: (85) 98651-3278 e @docegulaconfeitaria_

Gastronomia

Os restaurantes Geppos Italiano, Cabaña Del Primo e Misaki estão com reservas abertas para o Dia das Mães. Os pedidos podem ser realizados tanto para o almoço quanto para o jantar. Entre os destaques do menu, o Cabaña Del Primo conta com opções de entradas de salada de carpaccio, empanada tradicional e kafta. Nos pratos principais: bife de lomo (180g); coxa e sobrecoxa (220g); talharim mar del plata; risoto de cogumelos com filet; salmão manzana (180g). Já as sobremesas contemplam o “Churros del Primo” e o bolo “Búlgaro”.

Mais info: Geppos Italiano (85) 3433.1048; Cabaña del Primo (85) 3244.3691 (shopping Jardins Open Mall); Misaki (85) 3433-1050

Mães da ficção

Os canais Telecine promovem o especial de “mães da ficção”, com filmes que passeiam pela temática da maternidade em diferentes nuances. No Telecine Touch, por exemplo, a programação inicia às 8h50min, com a comédia “De Repente Mãe”. A maratona segue com o premiado “Que Horas Ela Volta?”, da cineasta brasileira Anna Muylaert, protagonizado por Regina Casé. Já no Telecine Fun, tem o filme “Fala Sério, Mãe” às 20h30min, seguido de "Lucicreide Vai pra Marte” e “Uma Noite de Loucuras”.

Mais info: www.telecine.com.br

Minha mãe é uma peça

A programação especial de Dias das Mães da rede Globo começa com a série “Mães Solo” no programa “Esporte Espetacular”. A produção acompanha, em três episódios, a história de mulheres que criaram seus “filhos atletas” sozinhas. A estreia do quadro conta com o depoimento de Luciana Ramos, mãe de Cássio, goleiro do Corinthians. Na Temperatura Máxima, será exibido o filme “Minha mãe é uma peça 2”, em homenagem às mães e ao humorista Paulo Gustavo (1978-2021). No “Domingão”, Luciano Huck recebe Angélica, sua esposa, e Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo.

Mais info: globoplay.globo.com

Documentário

No canal de televisão por assinatura GNT, a programação celebrativa conta com a exibição do documentário “Dona Jacira: O Legado” já na madrugada, à 0h15min de segunda-feira, 9. O filme conta a história de Dona Jacira, mãe de quatro filhos, entre eles o cantor e compositor Emicida. A produção é de Evandro Fióti, com direção de Gabi Jacob por meio da LAB Fantasma.

Mais info: gnt.globo.com

Mostra Dia das Mães

O Canal Brasil exibe a "Mostra Dia das Mães" neste domingo, 8, a partir das 11 horas, com os filmes: "A Grande Família: o filme"; "Júlio Sumiu"; "Benzinho"; "Que Horas Ela Volta?"; "Minha Mãe É uma Peça"; "Como Nossos Pais" e "Aquarius".

Mais info: canaisglobo.globo.com/canal-brasil



