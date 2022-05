Vídeo de policiais do Raio prestando apoio à cadeirante causa comoção nas redes sociais

Na última segunda-feira, 2, policiais militares do Raio avistaram um homem em uma cadeira de rodas, circulando na faixa exclusiva de ônibus. O homem estava se deslocando no sentido contrário ao fluxo de carros. Em razão do risco de atropelamento, os PMs se dirigiram até a pessoa com deficiência (PcD) para tentar ajudá-lo. A cena foi gravada e publicada nas redes sociais.

“Os policiais perguntaram se ele precisava de ajuda e ele disse que precisava. (O homem) disse que teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral), que agora estava de cadeira de rodas, e não tinha ninguém que o ajudasse. E aí quase todo dia fazia esse mesmo deslocamento sozinho, esperando a ajuda de alguém que passe e se solidarize com a situação dele e o ajude”, informou o tenente Alcântara, do CPRaio da PMCE.

O usuário de cadeira de rodas afirmou que precisava ir ao supermercado fazer compras, mas como não havia ninguém para ajudá-lo, foi sozinho. Diante disso, o senhor aceitou a ajuda dos PMs, que o levaram até o seu destino em segurança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Motocicleta roubada há 12 anos é recuperada no município de Pentecoste

Campanha busca doações para trasladar corpo de homem de Guiné-Bissau que morreu em Fortaleza

Três cães em situação de maus-tratos são resgatados em Sobral

Câmara quer adiar reajuste da luz de Estados para não afetar eleição

Tags