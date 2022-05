Campanha busca doações para trasladar corpo de homem de Guiné-Bissau que morreu em Fortaleza

Ele chegou ao Brasil em 2019 e estava tentando se estabelecer no País com a pandemia do novo coronavírus

Milton Sanca, homem natural de Guiné-Bissau que morava em Fortaleza, morreu por complicações médicas no último dia 25 de abril, aos 39 anos. Ele havia chegado à Capital em 2019 e estava tentando se estabilizar no País com a pandemia do novo coronavírus. Com o óbito, a Associação dos Estudantes da Guiné-Bissau no Estado do Ceará (AEGBEC) está se mobilizando para angariar fundos para que o traslado do corpo de Milton seja feito de volta para seu país natal. (Veja como doar no fim da matéria)

O professor Tedse Silva Soares da Gama, presidente eleito da AEGBEC, disse que a comunidade também está em contato com a embaixada da Guiné-Bissau no Brasil para buscar ajuda de custos, mas ainda não obteve retorno. O valor estimado pela associação para fazer o processo de translado é de U$ 7,7 mil (quase R$ 40 mil na cotação atual). “Eles estão fazendo o possível por meio de seus parceiros, mas seguiremos com a campanha por ainda não termos uma resposta satisfatória”, aponta. O POVO entrou em contato por e-mail com a embaixada e aguarda resposta.

Tedse conta que a Associação tinha conhecimento da hospitalização do homem e acompanhou sua situação. Contudo, ele explica que a gravidade do caso não era simples e ele não resistiu. O professor explica que por ser uma associação sem fins lucrativos, a entidade não possui recursos suficientes para custear o processo de traslado. “Queremos ajuda das pessoas tanto no Ceará como em outras partes do Brasil e do mundo”, enfatiza.

Veja como doar para ajudar nos custos do traslado:

Titular da conta: Carlos Zacarias Joaquim Júnior

Banco: Nu Pagamentos S.A (0260

Agência: 0001

Conta: 86370605-5

Pix: 85996221479

Titular da conta: Adilson Victor Oliveira

Banco: Bradesco

Agência: 5449

Conta: 0011198-8

Pix: 709.626.701-89



