Três cães em situação de maus-tratos são resgatados em Sobral

Três cães em situação de maus-tratos foram resgatados na manhã dessa segunda-feira, 2, no município de Sobral. Os animais foram encontrados em um imóvel da região, em condições insalubres. Após o resgate, os cães foram encaminhados para uma clínica veterinária. Inquérito policial apura possível crime de maus-tratos.

A ação aconteceu após o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) receber uma denúncia sobre animais abandonados em um imóvel. No endereço indicado, os PMs encontraram os três cachorros com visíveis sinais de negligência e desnutrição. A ação contou com o apoio de um médico veterinário.

A suposta tutora dos animais, uma mulher de 41 anos, foi encontrada durante a ofensiva. Ela foi conduzida à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi ouvida. Um inquérito policial foi instaurado para apurar um possível crime de maus-tratos. Já os animais foram foram encaminhados para um centro veterinário, onde receberam tratamento.



