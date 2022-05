Prefeitura de Fortaleza prorroga inscrições para o Academia Enem 2022

As inscrições para o curso Academia Enem 2022 foram prorrogadas. Os interessados podem se inscrever até essa sexta-feira, 6. A nova edição do programa conta com a parceria da plataforma on-line de educação Descomplica. Este ano, cerca de 12 mil participantes poderão ter direito a aulas virtuais, correção de redações por meio da Descomplica, aulões presenciais no Ginásio Paulo Sarasate, simulado, e receberão material didático para auxiliar nos estudos. As inscrições são realizada de forma on-line, no Portal da Juventude.

Poderão se inscrever alunos que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio, com prioridade para estudantes da rede pública de ensino. Depois da inscrição no Portal da Juventude, os integrantes receberão e-mail de confirmação com link exclusivo de acesso à plataforma Descomplica.

O Academia Enem é um curso gratuito, ofertado pela Prefeitura de Fortaleza, voltado para orientar e preparar jovens estudantes, para ingressar na educação superior através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e vestibulares em geral. O curso atende, especialmente, alunos da rede pública de ensino. Desde 2013, o programa já beneficiou mais de 70 mil jovens.

Parceria com a Descomplica

A startup, fundada em 2011, oferece cursos preparatórios para o Enem e vestibulares em um modelo 100% on-line. A empresa alcança cerca de 5 milhões de usuários por mês em todas as plataformas e, atualmente, a Descomplica é responsável pela educação da maioria do público que se prepara para o Enem no Brasil.

A parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Descomplica vai reforçar o preparo dos alunos da Cidade para o Enem e outros vestibulares. Os alunos terão acesso a aulas gravadas, que poderão ser assistidas no celular ou em um computador a qualquer momento; aulas ministradas pelos principais professores do País na preparação para o Enem; amplo banco de questões para exercícios, que poderão ser feitos direto na plataforma e com correção imediata, além de soluções elaboradas por professores e outros alunos.

Poderão contar, também, com cronograma semanal sugerido, com base nas matérias que mais caem nos vestibulares. Dessa forma, os alunos terão uma preparação adequada até o dia da prova. Também serão ofertados simulados e provas anteriores, que ajudarão o aluno a se preparar, inclusive, quanto ao tempo de prova e formato das questões, e possibilidade de elaborar. Os alunos ainda poderão enviar e ter redações corrigidas mensalmente.

