Escola de marketing digital oferece bolsas integrais para pessoas negras e trans

A M2BR Academy, escola de marketing digital, está oferecendo bolsas de estudos integrais para pessoas negras e trans. As vagas contemplam todos os 20 cursos disponíveis e os alunos têm as opções de aulas presenciais ou remotas. De acordo com a Instituição, cerca de 30% das vagas dos cursos disponibilizados pela escola são oferecidas para pessoas negras. As inscrições acontecem de forma online, através de formulário de inscrição.

No momento de inscrição, é possível escolher o curso que pretende fazer, assim como os horários e os dias da semana. De acordo com a abertura das turmas, os inscritos são contemplados com as vagas. A iniciativa da M2BR Academy surgiu após a percepção de uma discrepância entre alunos brancos e negros em sala de aula, onde as turmas, em sua maioria, não era preenchida por estudantes de outras etnias.

Dessa forma, a Instituição criou o Programa Ubuntu, de forma a oferecer bolsas de estudos para pessoas negras, além de trans. “O ponto de partida não é o mesmo, é sobre ajudar a equilibrar anos e mais anos de desigualdade. O programa nasceu da nossa vontade de fazer parte da mudança que queremos”, comenta Luís Paulo da Silva, diretor executivo da M2BR. Desde o seu início, há cerca de um ano e meio, mais de 40 alunos negros se formaram.

Eu sou porque nós somos

De maneira geral, segundo a filosofia africana, o termo "Ubuntu" significa tratar a todos com solidariedade, compaixão, felicidade e em harmonia. Em outras palavras, a existência de um só é possível por conta do outro: "Eu sou porque nós somos".



Segundo a Academia, o projeto buscará, nos próximos anos, aumentar o número de vagas para bolsistas. Além disso, pretende investir em um rodízio a fim de que todos os inscritos possam ser contemplados. “Dessa forma, a gente começa a dar passos para que essa população que é menos favorecida e não tem tanta oportunidade possa ocupar cada vez mais espaço”, salienta Nathália Conceição, diretora de arte da M2BR.



Serviço

Bolsas de Marketing Digital da M2BR Academy

Clique aqui para acessar o formulário de inscrições

Para mais informações, acesso o site da M2BR Academy.

