Suspeita de homicídio em Fortaleza é presa em Londres com ajuda da Interpol

Uma mulher de 36 anos suspeita de matar um homem de 28 anos por estrangulamento foi presa no dia 22 de abril pela Polícia Civil do Ceará na Inglaterra. A ação aconteceu após troca de informações entre a PCCE e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), da Polícia Federal do Ceará e da Polícia Metropolitana de Londres. O trabalho integrado foi divulgado nesta sexta-feira, 29.

O crime investigado aconteceu em uma casa no bairro Bonsucesso. A vítima encontrou-se com a investigada, Ariane Bandeira Feitosa, de 36 anos. Segundo ela, o homem passou mal e morreu. Os exames realizados identificaram, porém, que o rapaz foi morto por asfixia mecânica. Na época, Ariana foi presa em flagrante e liberada em audiência de custódia. Ela então viajou para o Reino Unido.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva e foi acatada pelo Poder Judiciário. A Interpol e a PCCE trocaram informações e foi realizada a localização da mulher, que estava morando em Londres.

"Com ajuda de uma equipe da Polícia Federal da Espanha e da Inglaterra e da Polícia Metropolitana de Londres, que se utilizou da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol, ela foi localizada e presa. Com isso, agora ela se encontra à disposição da Justiça e aguarda ser recambiada para o Ceará, onde cumprirá a pena imposta a ela", informou.

