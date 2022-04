Fortaleza é uma das 13 cidades do mundo selecionadas para treinamento em inovação

Fortaleza está entre as 13 cidades do mundo selecionadas pelo Bloomberg Centro de Inovação Pública, da Johns Hopkins University, para receber, durante um ano, capacitação com consultoria, treinamento e troca de experiências voltadas para a inovação em políticas públicas. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto (PDT) em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira, 28.

Tenho grande alegria de informar que Fortaleza é uma das 13 cidades do mundo selecionadas pelo Bloomberg Centro de Inovação Pública (@PublicInno) para receber capacitação com consultoria, treinamento e troca de experiências voltadas para a inovação em políticas públicas. — Sarto (@sartoprefeito12) April 28, 2022

Durante o programa, a cidade cearense terá como foco os resíduos sólidos, com soluções inovadoras para o programa Fortaleza Cidade Limpa. De acordo com o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Luiz Alberto Sabóia, cada cidade tem que apresentar um tema. A Citinova apresentou, em nome de Fortaleza, o programa que trata do descarte de resíduos sólidos.

O objetivo, conforme Luiz, é "aprofundar cada um dos projetos e desenhá-los com essa perspectiva de inovação, ouvindo todos os atores envolvidos, inclusive aqueles que historicamente estão excluídos do processo".

Além da Capital, foram selecionadas as cidades de Birmingham, Bloomington, Charleston, Cincinnati, Kalamazoo, Pueblo e Orlando, nos Estados Unidos; Calgary, no Canadá; Dublin e Limerick, na Irlanda; Varsóvia, na Polônia; e Maceió, no Brasil. Elas vão participar do programa Innovation Training, que é uma capacitação de um ano para técnicos e gestores nessa perspectiva de inovação com foco em políticas públicas.

O programa tem duração de um ano e será sem custo. Durante o percurso, será abordado inovação pública por meio de estudos de caso, palestra, experiência prática e compartilhamento; aplicação da abordagem de inovação ao problema escolhido; e relacionamento com uma rede de suporte composta por cidades com programas de inovação bem sucedidos no mundo.

Conforme a diretora executiva do Bloomberg Centro de Inovação Pública, Amanda Dalfos, métodos de inovação fazem diferença na capacidade de prefeitos, desde a abordagem de combate à Covid-19 ao aumento de moradias populares, exemplificou.

“Estamos muito empolgados em lançar esta próxima rodada de Treinamento em Inovação em cidades-chave e diversas e em um momento em que há uma clara oportunidade de desenvolver e compartilhar soluções para ajudar outras pessoas em todo o mundo”, disse Amanda.

Equipe de inovação de Fortaleza

A Citinova coordena o programa em Fortaleza, que também conta com a participação dos seguintes órgãos da Prefeitura: Secretaria da Gestão Regional (Seger), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor) e Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor).



