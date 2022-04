13 terminais de ônibus em Fortaleza serão privatizados e um será construído no José de Alencar

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A Prefeitura de Fortaleza divulgou edital para estudo da privatização de serviços, com exploração comercial do sistema de transporte público, compreendendo treze terminais de ônibus mais a construção de um equipamento aberto no José de Alencar.

Trata-se de abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), por meio de publicação de edital de Chamamento Público para elaboração de estudos de modelagem operacional, de engenharia e arquitetura, urbanístico-ambiental, econômico-financeira e jurídica, para a construção, administração, manutenção, conservação, requalificação e exploração comercial dos terminais na Capital.

O terminal aberto a ser construído será o José de Alencar. Já a administração, manutenção, conservação, requalificação e exploração comercial consiste em sete terminais fechados (Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Lagoa, Messejana, Papicu, Parangaba e Siqueira); quatro terminais abertos (Coração de Jesus, José Walter, Washington Soares e José de Alencar; além de dois corredores estruturados: (Antônio Bezerra Centro e Messejana - Centro).