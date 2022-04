Moradores relatam mais de 20 dias sem água em bairros de Itaitinga

Populares apontam falta de água ininterrupta desde o começo do mês de abril. Cagece justifica problemas como resultado do crescimento populacional

Os moradores do bairro Caracanga, em Itaitinga, sofrem há cerca de 20 dias com falta de água no Município, situado a 30,9 km de Fortaleza. Desde o início do mês de abril, os populares apontam que, em toda a área e nas adjacências, os problemas de abastecimento hídrico têm se perpetuado e seguem sem solução. Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) afirma que intermitência no abastecimento é resultado do crescimento populacional.

Para realizar as atividades cotidianas, os itaitinguenses têm feito uso de baldes e comprado garrafões de água para tomar banho, lavar utensílios de casa e suas roupas. De acordo com relatos feitos ao O POVO, carros-pipas enviados pela Prefeitura de Itaitinga e solicitados pelos habitantes passam com pouca frequência e, muitas vezes, não são o suficiente para suprir as demandas de todos.

Em entrevista ao O POVO, o frentista Paulo Sérgio, que reside no bairro Caracanga há dois anos, conta que desde quando chegou no local o problema de água existe.

“Os moradores mais antigos informam que isso ocorre há mais de cinco anos. Chegam a passar mais de seis dias sem água e, quando vem, é pela madrugada. Nisso, precisamos colocar despertador para acordar e torcer para que tenha água”, afirma.

Conforme o morador, todas as vezes que os habitantes tentam contatar a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) recebem uma resposta diferente. Em uma das ocasiões, titulares da empresa deram o prazo de resolução do problema até novembro de 2021. No entanto, Paulo Sérgio detalha que desde então a situação só piorou.

“Crianças, idosos e pessoas acamadas estão sem água. Somos cidadãos, amamos nosso município. Mas a conta vem todo mês, sem termos água. A Prefeitura diz que não pode fazer nada, eu clamo que seja solucionado ou que possamos ser ressarcidos dos valores cobrados, pois queremos o serviço que pagamos”, explica o frentista.

Nota da Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) notifica que: “a ocorrência no bairro Caracanga, em Itaitinga, trata-se de uma intermitência no abastecimento, ocasionada devido ao grande crescimento populacional da área. Para solucionar imediatamente a intercorrência, a Cagece está injetando uma nova adutora de 1300 mm na área, com o objetivo de complementar a pressão e a vazão do abastecimento no local. Este serviço será concluído até o final da próxima semana.

A companhia informa ainda que, ciente do crescimento da área e do aumento do fluxo de moradores, trabalha em um segundo projeto maior: a instalação de uma segunda adutora. O equipamento instalado terá maior diâmetro (1600 mm) e será suficiente para garantir, futuramente, a continuidade do abastecimento de água na região.”



