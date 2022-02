Jornalista esportivo Miguel Júnior necessita de doações de sangue

Miguel tem 33 anos de carreira, sendo 15 anos dedicados ao jornal O POVO. Desde 2001, o radialista é setorista do time Fortaleza na rádio O POVO CBN

O jornalista esportivo Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, está internado desde o último domingo, 20, no Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza. Ainda sem um diagnóstico certo para sua condição clínica, o radialista precisa de doações urgentes de plaquetas. Para realizar o ato solidário, os doadores podem se dirigir a sede do Fujisan, no bairro Dionísio Torres.

Miguel Júnior começou a carreira como jornalista em 1988 e, desde o fim dos anos de 1990, faz parte da equipe do O POVO. Já atuou como setorista de times visitantes e intermediários, além de cobrir o time Ferroviário por muitos anos. É radialista da rádio O POVO CBN desde 2001, onde cobre o dia a dia do Fortaleza. Uma das figuras mais queridas da mídia esportiva cearense, Miguel é conhecido por bordões como "ulha" e "garotinho".

Como doar

Para ajudar, o doador pode ser dirigir ao Fujisan de segunda à sexta-feira, das 7h30min às 15h30min. Já aos sábados, o atendimento ocorre das 7h30min às 11 horas. As doações devem ser feitas em nome de Miguel Júnior Brilhante de Freitas, que está no Hospital Antônio Prudente, no leito 1001.

Para realizar uma doação, é necessário que o doador esteja saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, além de ser necessário a apresentação de um documento oficial com foto. Para realizar o ato solidário, também é necessário que o doador esteja bem alimentado.

Endereço: Av. Barão de Studart, 2626 , Dionísio Torres - Fortaleza

Telefones: (85) 4009.6677 - (85) 4009-6612 - (85) 4009-6690 - (85) 4009-6718

Horário de atendimento: 7h30min às 15h30min

(segunda a sexta-feira)

7h30min às 11 horas (sábado)





