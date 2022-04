Marina Alves celebra transplante de medula: "Uma parte da minha irmã me fez renascer"

A repórter cearense Marina Alves, 32, celebrou a realização do transplante de medula óssea nessa terça-feira, 5, em publicação nas redes sociais: “O dia 5 de abril de 2022 vai ficar marcado pra sempre na história da minha vida. O dia em que uma parte da minha irmã me fez renascer”. Diagnosticada com um linfoma em agosto de 2021, a repórter aguardou 223 dias para o procedimento, que foi realizado após a descoberta de uma irmã doadora compatível com a jornalista, Lumara Sousa.

“Eu esperei exatos 223 dias por esse momento. Parece muito. Mas hoje entendo que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Agora, com células novas correndo pelo corpo, olho para trás e percebo como Ele me fez de instrumento para ajudar pessoas que precisavam de sangue, plaquetas e um doador de medula compatível. Vejo o quanto a minha fé foi posta à prova, e o quanto Ele me ama”, celebrou Marina.

Também pelas redes sociais, Lumara celebrou a realização do transplante. “E o grande dia chegou! O que essa foto representa? Pra mim, ela representa fé, gratidão, esperança, doação, vida, renascimento! Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, foram dois dias de coleta onde um deles durou cerca de 7 horas. Demorou? Demorou! Mas eu faria tudo novamente!”, disse.

Ainda na publicação, Lumara agradeceu a Deus por cada gota de sangue doado. “Cada gotinha dessa que entrava nessa bolsa, eu ia agradecendo a Deus por tudo, por cada detalhe, e pelo cuidado dele em nossas vidas! Marina, Deus tem lindos sonhos e planos para as nossas vidas, e vamos viver todos eles, junto da nossa família. E hoje meu coração é só gratidão a Deus por tudo, me faltam até palavras nesse momento, porque eu só sei agradecer! Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer! Eu amo você, minha irmã”, comenta.

Descoberta da irmã

Durante a campanha para encontrar um doador compatível, Marina Alves descobriu a existência de uma irmã que não conhecia, a técnica de enfermagem Lumara Sousa. Ela foi a única doadora de medula óssea compatível com a repórter entre os cadastrados para doação.

A notícia foi compartilhada por Marina no último dia 28 de março em publicação nas redes sociais: “Lumara, você trouxe luz para um momento sombrio e ajudou a resgatar a minha fé”.

Como ser um doador de medula

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) é a porta de entrada para os doares: é necessário realizar o cadastro nos hemocentros e não é necessário realizar agendamentos.

O Hemoce de Fortaleza tem a sua sede localizada na avenida José Bastos, 3390. Para doadores de outras regiões do Ceará, há também os hemocentros regionais, nos municípios de Sobral, Quixadá, Iguatu, Crato e Juazeiro do Norte.

O cadastro é único e o interessado em doar só precisa manter as informações pessoais atualizadas. Para isso, basta ligar para o Núcleo de Medula do Hemoce, no telefone: (85) 3101 2288 ou enviar um e-mail para [email protected] e informar que deseja atualizar seu cadastro.

A atualização também pode ainda ser feita no site www.redome.inca.gov.br. O serviço de coleta das células é realizado pelo hemocentro cearense desde 2012.

